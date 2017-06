ADVERTISEMENT

Deux automobilistes ont évité le pire dans ce qui ressemble à un cas de rage au volant en Californie, mardi.

L’accident qui a causé des blessures à l’un des deux automobilistes a été capté sur vidéo par Chris Taber qui était le passager dans la voiture de son ami Tim Morrison qui se trouvait plus loin derrière.





Tout commence lorsqu’un motocycliste donne un coup de pied à la voiture beige. Le conducteur de cette dernière se rabat (intentionnellement ou non) ensuite sur le motocycliste qui frappe le muret central, mais il réussit à demeurer sur sa moto.

Le conducteur du véhicule beige a perdu le contrôle et a lui aussi heurté le muret central, mais de manière beaucoup plus violente. Sa voiture bifurque ensuite dans une autre voie où il percute un camion qui ne pouvait rien faire pour l’éviter. Ce dernier capote et se retrouve avec le toit sur la chaussée. Heureusement, il n’y a eu aucun décès et un seul conducteur a dû être conduit à l’hôpital.

Les raisons du geste du motocycliste sont encore inconnues puisque ce dernier ne s’est pas arrêté après l’accident. En attendant des explications de ce dernier, la police considère cet accident comme un délit de fuite.