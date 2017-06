Le journaliste Vincent Marissal quitte La Presse

Après 20 ans au service du journal La Presse, dont 15 ans à la chronique politique, le journaliste Vincent Marissal a annoncé sur sa page Facebook s'être prévalu du programme de départ volontaire de l'entreprise.

«Pour faire une histoire courte, j’ai décidé la semaine dernière, après 20 ans de loyaux services à La Presse, de me prévaloir du programme de départ volontaire et de quitter cette entreprise, cette institution, que j’ai tant aimée et où j’ai passé des années riches, trépidantes et gratifiantes. Plus de quatre ans au bureau d’Ottawa, deux ans dans un poste de gestion à Montréal, puis 15 ans de chronique politique. Tout ça a pris fin abruptement lundi dernier dans un bureau du département du «capital humain» de La Presse où j’ai signé les papiers de mon départ volontaire.»