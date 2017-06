ADVERTISEMENT

Un danseur hors pair. Ce vendredi 23 juin, une vidéo passionne tout particulièrement les réseaux sociaux, et on comprend aisément pourquoi. Sur les images, publiées par le zoo de Dallas, on voit un gorille adulte, Zola, en train de prendre un bain... peu conventionnel.

Comme le montre notre vidéo en tête d'article, l'animal -qui s'était déjà fait remarquer en 2011 par sa technique de break dance absolument irréprochable-, enchaîne les pas de danse avec une énergie folle. Logique, dès lors, que certains internautes se soient amusés à mettre de la musique sur les images, rappelant une scène culte de "Flashdance" et le tube "Maniac" de Michael Sembello...