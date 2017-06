Courteney Cox arrête la chirurgie et vieillit «aussi naturellement que possible»

ADVERTISEMENT

Le temps du botox est révolu pour elle. Courteney Cox vient de fêter ses 53 ans mais elle ressemble plus à Monica Geller, personnage de "Friends" qu'elle a incarné entre 30 à 40 ans, qu'à celle qu'elle était devenue ces dernières années.

En août 2016, elle avait avoué regretter les interventions esthétiques qui l'avaient rendue "horrible", alors qu'elle cherchait à tout prix à "courir après la jeunesse".

Dans l'interview parue sur le site "New Beauty" ce jeudi 22 juin, l'actrice semble avoir accepté que le temps laisse ses marques. L'effet des injections faciales s'est estompé et elle vieillit désormais "aussi naturellement que possible", a-t-elle affirmé.

Courteney Cox en mars 2017

En août 2015

"Je me sens mieux parce que je me ressemble", s'est ainsi confiée Courteney Cox. "Je pense que je ressemble plus maintenant à la personne que j'étais. J'espère que c'est le cas. Les choses vont changer, tout va se relâcher. J'essayais de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais ça m'a rendue fausse."

Elle est revenue sur l'époque où son visage n'était plus que "des couches sur des couches sur des couches" après de nombreuses interventions par différents médecins recommandés par plusieurs amis. C'en est arrivé au point qu'elle ne se reconnaissait plus en photo.

"Votre visage évolue, et particulièrement si vous avez une peau fine comme la mienne", a-t-elle expliqué. "J'ai dû apprendre à accepter cette évolution et prendre conscience que les injections n'étaient pas mes amies." Et ses chirurgiens esthétiques non plus: cela fait six mois qu'elle n'en a pas consultés.