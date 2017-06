Trump assure ne pas avoir d'enregistrements de ses échanges avec Comey

Le président des Etats-Unis Donald Trump a affirmé jeudi ne pas posséder d'enregistrements de ses conversations avec l'ancien chef du FBI James Comey, après des semaines de spéculations qu'il avait lui-même alimentées.

"Je ne sais pas s'il existe des 'bandes' ou des enregistrements de mes conversations avec James Comey, mais je n'ai jamais fait, et je ne possède pas, de tels enregistrements", a écrit M. Trump dans une série de tweets.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 juin 2017