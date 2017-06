ADVERTISEMENT

Pyongyang a qualifié jeudi le président américain Donald Trump de "psychopathe", dans un contexte tendu par le décès d'Otto Warmbier, étudiant américain rapatrié dans le coma aux Etats-Unis après sa détention en Corée du Nord.

Le journal Rodong Sinmum organe officiel du parti unique au pouvoir à Pyongyang, a estimé que Donald Trump était chez lui "dans une situation difficile". Il caresse l'idée d'une frappe préventive contre la Corée du Nord pour détourner l'attention de la crise politique intérieure, affirme le journal.

"La Corée du Sud doit se rendre compte que suivre ce psychopathe de Trump (...) ne pourra que conduire au désastre", ajoute le journal dans un éditorial.

Depuis début 2016, la Corée du Nord a mené deux essais nucléaires et des dizaines de tirs de missiles, aggravant les tensions sur la péninsule et le décès d'Otto Warmbier n'a fait que détériorer les relations entre Pyongyang et Washington.

Otto Warmbier, 22 ans, est décédé aux Etats-Unis après avoir été rapatrié le 13 juin dans le coma, au bout de 18 mois de détention en Corée du Nord. Il avait été condamné à 15 ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande.

Donald Trump a dénoncé le "régime brutal" de la Corée du Nord, se disant déterminé à "empêcher que des innocents ne subissent de telles tragédies aux mains de régimes qui ne respectent pas l'Etat de droit ou la décence la plus élémentaire".

Le président sud-coréen Moon Jae-In a fait écho à ces propos, accusant Pyongyang, avant une visite à la Maison Blanche la semaine prochaine, d'être responsable de la mort de l'étudiant.

"Je crois que nous devons maintenant considérer que le régime nord-coréen est irrationnel", a-t-il dit sur CBS.

Washington montre ses muscles dans la région depuis quelque temps. Lundi, deux bombardiers B-1 ont survolé la péninsule dans le cadre d'un exercice avec la Japon et la Corée du Sud.