7 idées flambées pour réinventer la saison du BBQ

ADVERTISEMENT

Ce texte a été initialement publié sur NERDS.CO

Ah, l’été! La saison des terrasses entre amis, des pique-niques au parc en famille et des repas sur le balcon en amoureux. Lorsque le temps chaud arrive, que les journées allongent et que le soleil est avec nous, difficile de vouloir rester à l’intérieur à préparer un repas chaud qui transformera ta cuisine en sauna.

Heureusement, qui dit été, dit aussi BBQ! Mais attention, laisse tes brochettes au frigo, car j’ai des choses bien plus originales à te proposer.

De la laitue romaine

Pas amis avec la salade? Plus maintenant. Coupe en quatre une laitue romaine que tu badigeonneras ensuite d’huile d’olive. Place la partie coupée directement sur la grille jusqu’à l’obtention de belles marques puis tourner et répéter de l’autre côté. Sers le tout avec des noix de Grenoble, du fromage bleu émietté et un filet de ta vinaigrette préférée. Si tu es carnivore, fais-en une salade César au goût fumé avec du poulet que tu auras aussi fait griller sur le barbecue.

Elotes asados

Pas besoin d’aller à Mexico pour goûter à ce classique de la bouffe de rue mexicaine. Fais griller un épi de maïs de tous les côtés pendant environ 8 minutes avant de le recouvrir entièrement de mayonnaise, de piment de Cayenne moulu, de fromage cojita (ce fromage peut être remplacé par du feta émietté, du parmesan ou du romano râpé), et servir avec un quartier de lime. Fais-moi confiance, tu ne voudras plus jamais manger ton maïs uniquement avec du beurre et du sel!

Du fromage qui ne fond pas!

Tu connais sans doute le halloumi, ce fromage moyen-oriental mi-ferme au goût doux et salé qui ne fond pas lorsqu’on le fait griller. Si tu cherches un accompagnement dans le même genre à faire griller sur le barbecue, essaie le paneer indien ou le leipäjuusto finlandais. Ils te rappelleront notre fromage en grains québécois avec le «squick squick» qu’ils font en bouche.

Des coquillages

Tu es allé sur le bord de la mer (chez le poissonnier) et tu as ramené quelques coquillages (moules, huîtres, pétoncles, palourdes) avec toi? Tu feras des jaloux avec ton festin de fruits de mer prêt en seulement 10 minutes! Dépose les coquillages directement sur la grille et retire-les une fois ouverts. Garnis le tout de tes condiments préférés: jus de citron, tabasco, persil frais, ail, petits morceaux de bacon, sauce wochest…worcestech…wosteshirer… Tu sais de quelle sauce je parle.

bbqbackyard.com

Des œufs

Tu es tellement fan de ton nouveau barbecue que tu t’en servirais trois fois par jour? Et bien, bonne nouvelle. Sache que pour déjeuner, tu peux faire griller un œuf entier dans sa coquille en seulement 10 minutes sur la grille! Tu auras alors un œuf parfait au goût légèrement fumé avec un jaune mi-cuit. En te servant de ton BBQ le matin, tes sandwichs déjeuner seront next level.

Des fruits

Amuse-toi et expérimente avec des fruits que tu feras griller directement sur la grille. Pêches, ananas, melon d’eau, fraises, banane dans sa pelure, etc. Tu pourras les ajouter à une salade, les accompagner d’un des fromages mentionnés plus haut, ou simplement les servir avec de la crème glacée pour en faire un dessert. N’hésite pas non plus à donner une petite twist à ton cocktail favori en y ajoutant des agrumes que tu auras fait griller.

Un dessert en papillote

Pour impressionner tout le monde, tu DOIS faire cette recette de pouding au pain: mélange ensemble 2 œufs, 1 tasse de lait, ½ tasse de sucre et de la cannelle au goût dans un bol. Ajoute 4 tasses de mie de pain de la veille en petits cubes et 1 tasse de petits fruits (bleuets, framboises). Laisse tremper 30 minutes avant de verser dans une papillote en aluminium que tu auras graissé avec du beurre. Referme bien la papillote et fait cuire pendant environ 35 minutes à chaleur indirecte. Une vraie Martha Stewart!

VOIR AUSSI :