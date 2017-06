ADVERTISEMENT

Les alliés de Donald Trump sont repartis à l'offensive jeudi pour tenter d'abroger partiellement "Obamacare", la loi emblématique sur la santé de Barack Obama. Mais des républicains menacent de faire défection au Sénat, où l'heure de vérité approche.

Une première version de la réforme républicaine du système de santé a franchi en mai le cap de la chambre basse du Congrès, la Chambre des représentants, où les républicains sont largement majoritaires. C'est désormais au tour du Sénat, où la majorité est beaucoup plus mince: seulement 52 sièges sur 100.

Or le texte adopté par la Chambre est "dur", selon le terme employé par le président américain la semaine dernière lors d'un déjeuner avec des sénateurs républicains, qu'il a encouragés à élaborer une version "généreuse".

Jeudi matin, les chefs républicains du Sénat ont donc dévoilé une version légèrement amendée, censée ramener au bercail les élus hésitants. L'objectif est de voter en fin de semaine prochaine.

Le socle reste inchangé: l'obligation de s'assurer instaurée par Obamacare serait supprimée, au nom de la liberté individuelle; des impôts et taxes créés pour financer cette loi de 2010 seraient abrogés; et les aides fédérales au système de santé seraient progressivement réduites, notamment après 2020 pour l'assurance publique destinée aux pauvres, Medicaid, qui assure un Américain sur cinq.

"Il est temps d'agir car Obamacare est une attaque contre la classe moyenne, et les familles américaines méritent mieux que l'échec du statu quo", a déclaré le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, dénonçant le coût du système actuel.

"Obamacare est un désastre", a répété Donald Trump depuis la Maison Blanche, en admettant qu'un peu de "négociations" était encore nécessaire. "J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose".

- Amendements à la marge -

Avec la version de la Chambre, 23 millions d'Américains supplémentaires se retrouveraient sans assurance d'ici 2026 par rapport au statu quo, soit 51 millions sur 280 millions de personnes de moins de 65 ans.

Un tel retour en arrière est inacceptable pour nombre de républicains modérés, notamment pour les gouverneurs qui cogèrent Medicaid, dans les Etats.

Pour répondre à ces préoccupations, les leaders républicains ont fait quelques concessions sur des éléments très controversés.

Ils ne veulent plus permettre aux assureurs de faire payer plus aux personnes ayant des antécédents médicaux, et sont un peu plus généreux sur les aides financières destinées aux gens qui s'assurent sur le marché individuel.

En revanche, nombre de réglementations créées par Obamacare disparaîtraient bel et bien, notamment l'obligation absolue de couvrir dix catégories de soins, dont la maternité ou l'hospitalisation. Pour les conservateurs, les assurés doivent pouvoir souscrire une couverture "light", moins chère, s'ils le souhaitent, au lieu de payer pour des services dont ils n'ont pas besoin.

- Divisions républicaines -

Mais l'exercice est difficile car il faut aussi contenter l'aile libertarienne, incarnée par Rand Paul, qui trouve que la loi républicaine... conserve trop d'éléments d'Obamacare.

"Le défi est d'arriver à 50 voix", a reconnu l'un des chefs républicains, John Thune. En cas d'égalité 50-50, le vice-président, Mike Pence, peut apporter une 51e voie.

Le texte de 142 pages a été préparé en secret, et beaucoup de sénateurs l'ont découvert jeudi en même temps que le grand public. Il devrait encore changer, au fil des discussions.

"C'est un début", a dit Lindsey Graham.

Le seul espoir des démocrates est que trois républicains s'opposent lors du vote.

"Cette loi n'a rien à voir avec la santé", a tonné Bernie Sanders, sénateur du Vermont, en soulignant les centaines de milliards de dollars d'impôts supprimés sur la décennie prochaine. "Elle a tout à voir avec un énorme transfert de richesses des travailleurs vers les Américains les plus riches".

En cas d'adoption la semaine prochaine, le marathon ne sera pas terminé. La loi devra être harmonisée avec la version de la Chambre. Mais l'adoubement d'ultra-conservateurs comme le sénateur Ted Cruz serait un pas de plus vers cette abrogation que les républicains promettent depuis sept ans.

"Le défi, c'est vraiment de passer le Sénat", dit à l'AFP Joseph Antos, économiste de la santé à l'American Enterprise Institute.

