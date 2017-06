Scott Dinn via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le Canadien a fait l'acquisition du défenseur David Schlemko des Golden Knights de Vegas en retour d'un choix de cinquième tour au repêchage de 2019, a confirmé le directeur général Marc Bergevin par voie de communiqué jeudi.

Le défenseur de 30 ans s'est joint au Tricolore au lendemain de sa sélection par les Golden Knights au repêchage d'expansion, mercredi soir au T-Mobile Arena.

Schlemko a inscrit deux buts et amassé 16 mentions d'aide en 62 matchs en saison régulière avec les Sharks de San Jose. Il a également marqué deux buts et obtenu une mention d'aide en six parties éliminatoires ce printemps.

Schlemko a totalisé 17 buts et 70 passes en 360 parties en carrière dans la LNH avec les Coyotes de l'Arizona, les Stars de Dallas, les Flames de Calgary, les Devils du New Jersey et les Sharks. Il a également purgé 114 minutes de punition depuis son entrée dans la LNH, en 2008-2009.

Il lui reste trois saisons à son contrat, qui accapare en moyenne annuellement 2,1 millions $US.

Dans les rangs juniors, il a évolué pour les Tigers de Medicine Hat, avec qui il a remporté le championnat dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL) en 2006-2007.