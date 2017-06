Le défenseur Alexei Emelin est repêché par les Golden Knights

Icon Sportswire via Getty Images

ADVERTISEMENT

Le Canadien de Montréal a vu le défenseur Alexei Emelin être repêché par les Golden Knights de Las Vegas, mercredi.

Emelin a inscrit deux filets et 10 points la saison dernière, ne ratant que six rencontres.

Le Russe de 31 ans a disputé six campagnes avec le Tricolore, récoltant 14 buts et 72 points, en 380 matches.

Le Canadien l'a choisi en troisième ronde en 2004. L'organisation montréalaise lui a souhaité bonne chance sur Twitter, mercredi soir.

Les @GoldenKnights ont sélectionné Alexei Emelin des Canadiens lors du repêchage d'expansion 2017.



Bonne chance, Alexei! — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 22 juin 2017

Les Golden Knights ont frappé un grand coup en allant chercher James Neal lors du repêchage visant à combler les rangs de la nouvelle équipe de Las Vegas dans la LNH, mercredi.

Neal a aidé les Predators à se rendre en finale de la coupe Stanley, cette année. Après une saison de 23 buts et 41 points, il a ajouté six filets et trois mentions d'aide en séries.

L'Ontarien de 29 ans a signé 20 buts ou plus à chacune de ses neuf saisons dans la Ligue nationale.

Plus tôt dans la soirée, les Knights ont fait du gardien Calvin Pickard, qui jouait avec l'Avalanche du Colorado, le tout premier joueur de leur histoire.

La saison dernière, Pickard a montré une fiche de 15-31-2 et une moyenne de 2,98.

Deux attaquants du Québec figurent parmi les neufs premiers hockeyeurs de l'équipe d'expansion: au cinquième rang William Carrier de Montréal, anciennement des Sabres de Buffalo, et au huitième rang Jonathan Marchessault de Québec, jadis des Panthers de la Floride.

La saison dernière, Carrier a pris part à 41 matches avec les Sabres, obtenant cinq buts et huit points. Dans la LHJMQ, le joueur de 22 ans s'est surtout distingué avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il a fait ses débuts dans la LNH le 5 novembre dernier.

Marchessault, 26 ans, a brillé avec 30 buts et 51 points la saison dernière, en 75 matches. Il a terminé au troisième rang des pointeurs des Panthers.

Les autres noms annoncés en lever de rideau par les Knights: le défenseur Luca Sbisa (Canucks), l'attaquant Teemu Pullkinen (Coyotes), le défenseur Jon Merrill (Devils), l'attaquant Tomas Nosek (Red Wings), l'attaquant Cody Eakin (Stars) et le défenseur Brayden McNabb (Kings). Présent sur place, ce dernier a été le premier à endosser son nouvel uniforme.

Les Knights ont par ailleurs acquis l'attaquant Reilly Smith des Panthers, auteur de 15 buts et 37 points la saison dernière. Ils ont cédé en retour un choix de quatrième tour en 2018.

Dans leur deuxième vague de choix, en plus de Neal, les Golden Knights ont également misé sur les attaquants Connor Brickley (Hurricanes) et Chris Torburn (Jets), les défenseurs Jason Garrison (Lightning) et Deryk Engelland (Flames), ainsi que le gardien Jean-François Bérubé, de Repentigny (Islanders).

Engelland est un résident de Las Vegas depuis une douzaine d'années.

Les choix sont annoncés en alternance par Bill Foley, le chef de la direction des Golden Knights, et George McPhee, le directeur général de la formation.

L'ordre dans lequel ils révèlent leurs choix est l'ordre inverse du classement global des clubs en termes de points, en 2016-17.

L'annonce des joueurs des Knights se poursuit dans le cadre du gala de remise des trophées de la LNH, au T-Mobile Arena.

Plus de détails à venir.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter