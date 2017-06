Ken a désormais un man bun

ADVERTISEMENT

Le fabricant Mattel a créé de nombreux nouveaux visages et looks: cheveux bleus, coupe afro, looks de hipster...

Dîtes adieu à la mèche plaquée sur le côté de Ken. En 2017, la poupée masculine la plus célèbre du monde change de coupe.

Dès septembre, vous pourrez trouver, en France, l'amoureux de Barbie coiffé d'un "man bun" (ndlr: ce petit chignon que se font les hommes) dans les magasins de jouets.

L'entreprise Mattel ne s'est pas limitée au man bun et a créé de nombreux autres looks pour l'homme qui accompagne la poupée aux mensurations inhumaines.

Ces nouveaux Ken font partie de la gamme "Barbie Fashionistas" qui compte désormais 40 poupées, 7 formes de corps différentes, 11 couleurs de peau, 28 coupes de cheveux, et différentes couleurs d'iris. Cette série relooke également Barbie, comme vous pouvez le voir ci-dessous.