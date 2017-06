«J’ai un peu beaucoup de livres de recettes. J’ai du Louis-François Marcotte, du Antoine Sicotte, Plenty et j’ai des sites web comme What Katie Ate, Shutterbean – les salades sont malades ! -, Trois fois par jour de Marilou que j’adore…! Je passe beaucoup de temps à regarder les recettes et à essayer de trouver des choses à faire.»

Les livres de recettes avec lesquels elle cuisinerait (mis à part celui de son chum): «Ricardo et aussi Stefano parce qu’on ne mange pas beaucoup de pâtes à la maison, alors ça ferait différent.»

«Les sites que je consulte le plus sont celui de Ricardo et de Josée di Stasio. C’est plus facile pour moi de consulter Internet. En fait, je préfère être créative plutôt que de vouloir suivre à la lettre une recette.»

«Je cuisine les recettes de Louis-François Marcotte, notamment la salade de fattouche, les côtes levées bière et pomme et le gâteau au fromage coulis de pommes et miel. Mais le je triche parfois avec Ricardo. Ce qui est l’fun avec ce genre de livres de recettes, ce n’est pas tant de s’en tenir aux livres, mais d’être assez cook pour t’approprier les recettes et arriver à les faire seul, un jour. C’est ça qui est trippant!»

Le dernier livre de Gwyneth Paltrow. «Ses trucs de recettes sont hallucinants. C’est un beau livre, il contient des histoires et de belles photos. Je suis tombée en amour avec ce bouquin. Il y aussi Plenty, un livre de recettes de légumes de tous les grands restos. Ça me fait triper! J’ai aussi acheté tous les livres d’À la di Stasio.»

«J’ai à peu près 150 livres de bouffe chez moi. Ceux que j’utilise la plupart du temps? Stefano, car je suis un gros maniaque de bouffe italienne et Louis-François Marcotte, parce que c’est simple et facile. Souvent aussi, ça va être des livres que je vais utiliser plutôt pour regarder, pour tripper. Je pense au livre de Martin Picard, au Liverpool House, au livre de Chuck Hughes. Juste les regarder, j’aime ça!»