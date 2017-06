ADVERTISEMENT

Tanné d'avoir l'air d'être en perpétuel lendemain de veille même si vous dormez bien? Passez au cache-cernes pour avoir l'air frais et dispo à nouveau.

Si vous pensiez que les hommes ne prenaient pas soin d’eux, il était temps que vous sortiez de votre caverne. La rubrique « Belle gueule » sert à briser les tabous sur la beauté au masculin. Le but n’est pas de se déguiser, mais de se montrer sous son meilleur tout en conservant un aspect naturel. Conseils et astuces seront au menu.

Sachez tout d'abord que l'âge, le stress, la fatigue, le tabagisme, la peau fine, la déshydratation l'hérédité ou la congestion peuvent être responsables des deux vilaines auréoles qui pendent sous vos yeux. Vous comprendrez pourquoi on est plus d'un à en avoir.

Là, on ne va pas se barbouiller le contour de l'oeil avec le premier truc beige aperçu en pharmacie. Suivez le guide.

Comment bien le choisir?

Il y a plusieurs types d'anti-cernes sur le marché. En bâton, plus fluide, plus crémeux, plus couvrant, plus orangé, en poudre…

Peu importe la formule employée, on conseille d'opter pour un produit un poil plus pâle que votre carnation afin de camoufler les zones foncées. Les pros suggèrent des nuances jaunâtres dorées si vos cernes tirent sur le violet, et du vert si elles sont plus rougeâtres. La couleur complémentaire, en fait. Sinon, on s’en tient à la teinte d’origine de votre peau.

On préfèrera un bâton ou un produit plus épais pour cacher les dommages lourds (cernes creux et foncés ou encore rougeurs et manifestation d’acné). Et si des rides ou ridules se sont pointées sous vos clignotants, on va préférer un produit avec une couvrance plus légère pour ne pas les accentuer.

Précaution

Comme la zone a tendance à être plus sèche, on s’hydrate le contour des yeux au préalable avec une crème adéquate. Il y a des gels contours des yeux réservés aux hommes de la marque Biotherm Homme ou encore Jack and Blue qui font très bien l'affaire.

Comment faire?

On applique une petite quantité d’anti-cernes - pas trop pour éviter un effet plâtré - dans le coin interne de l’oeil puis on l’étire tout le long du cerne sans trop d’approcher des cils pour ne pas accentuer les ridules sous l’oeil.

Petite astuce : on peut le mettre au frigo pour que le produit soit froid, ce qui aide à compresser les cernes.

On ne frotte pas vigoureusement pour faire fondre le produit à l’épiderme. On TAPOTE! Le contour des yeux est très fragile, la peau y étant plus mince. On enlève aussi l’excès de matière plutôt que de l’étendre partout.

Le doigt convient parfaitement pour étaler l’anti-cernes, mais certains préfèreront des pinceaux ou les petites éponges pointues nommées Beautyblender.

Voyez quelques produits testés par la rédaction :