Zombies, boîte de conserve et curling feront bientôt leur apparition sur les claviers de vos téléphones. Le consortium Unicode, responsable de la création de ces petites icônes colorées, a dévoilé mardi les 56 nouveaux emojis qui seront déployés dans les prochaines semaines.

Parmi les nouveaux emojis, on retrouve plusieurs visages exprimant des émotions, tels qu’un personnage indécis au sourcil relevé, un autre qui place son doigt devant sa bouche pour demander le silence et même un dont la tête explose.

Les amateurs d’animaux ne seront pas en reste. Un zèbre, un hérisson et deux dinosaures s’ajoutent à la liste. Côté alimentation, 12 nouvelles icônes font leur apparition.

Les principaux constructeurs de téléphones devraient inclure ces nouvelles icônes sous peu dans les mises à jour de leurs systèmes d’exploitation.

Twitter est l’un des premiers sites où ces dessins peuvent être utilisés, a annoncé Bryan Haggerty, le gestionnaire du design du réseau social.

🆕 🤩 We've just added all the new emojis to https://t.co/LOTAlBvtUR and updated our Twemoji open source repo 🥡 https://t.co/lD0IvE7ifj

— Bryan Haggerty 🔵 (@bhaggs) 23 mai 2017