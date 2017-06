ADVERTISEMENT

Le gouvernement Trudeau a présenté mardi son projet de loi C-59 sur la sécurité nationale qui soumettra toutes les agences de renseignement du pays à la supervision d'un organisme central et indépendant.

Un texte de Stéphane Bordeleau

Cet organisme chapeautera notamment les opérations de renseignement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et du Centre canadien de télécommunication et aura pour mandat de veiller à l’optimisation de leurs opérations, mais aussi à ce qu'elles soient conformes au cadre constitutionnel et aux droits et libertés des citoyens.

Selon le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale, qui a brièvement rencontré les médias pour faire le point sur le contenu dans cette loi sur la sécurité nationale, il était temps de moderniser le cadre législatif qui encadre les activités des agences de renseignement au pays.

Les lois actuelles datent en effet des années 1980, une époque où les télécopieurs étaient les appareils technologiques le plus sophistiqués, rappelle le ministre.

Actuellement, déplore le ministre Goodale, les organismes chargés de superviser les opérations de renseignement au pays travaillent en silos.

La nouvelle structure qu’il compte implanter assurera donc une meilleure circulation de l’information entre les agences, mais aussi plus de transparence.

Le but poursuivi par Ottawa, assure le ministre, est d’améliorer les lois entourant la collecte de renseignement et les activités des agences pour mieux assurer la sécurité des citoyens, le tout dans dans le respect de la Constitution et de la Charte des droits et libertés.

Le projet de loi C-59 protégera également le droit de manifester des Canadiens, ajouté le ministre, en raison de l’interprétation possible d’un article de l’ancienne loi antiterroriste.

Selon le ministre, le projet de loi, sur lequel son gouvernement a passé un an et demi, découle de consultations publiques sans précédent auxquelles des dizaines de milliers de citoyens se sont fait entendre.

Corriger la loi antiterroriste des conservateurs

Ce projet de loi, qui a franchi l’étape de la première lecture, vise essentiellement à apporter des modifications à la loi antiterroriste C-51, adoptée dans la controverse par le gouvernement Harper, en 2015.

À l’époque on reprochait essentiellement à cette loi d’ouvrir la porte à la violation des droits des citoyens et de leur vie privée en plus d’accroître la latitude des agences de renseignement et de la police en matière d'écoute électronique, de saisies, de perquisitions. On lui reprochait aussi de faciliter la détention préventive d'individus jugés suspects pour une durée de sept jours, sans devoir déposer d’accusations.

Le gouvernement Trudeau doit faire connaître le contenu de son projet de loi C-59 en début d’après-midi.

