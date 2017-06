ADVERTISEMENT

Le palais de Kensington a célébré la fête des pères comme tout le monde: en publiant une photo de notre géniteur qu’on adore sur les réseaux sociaux.

Alors que plusieurs personnes ont «aimé» le cliché du Prince Charles, du Prince Harry, du Prince William et du Prince George, d’autres admirateurs de la famille royale ont observé que la princesse Charlotte brillait par son absence sur le cliché ci-dessous.

Happy Father's Day. Wishing all the fathers out there a very happy day. A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Jun 18, 2017 at 2:39am PDT

Sous la photo, on peut lire: «Joyeuses fête des pères. On souhaite à tous les papas de passer une excellente journée». Il n’en fallait pas plus pour que des centaines d'internautes déversent leurs frustrations reliées au cliché en soulignant l’absence de la princesse.

Where's Charlotte? Isn't William also a dad to Charlotte or do only boys matter? — ElsaMuse (@ElsaMusePinUp) June 18, 2017

«Mais où est Charlotte? William n'est-il pas aussi le père de Charlotte ou il n'y a que les garçons qui comptent?»

hope for better pics next time to include both children:)God bless you William and Charles, God bless the Royal Family, happy Father's day! — Daniela Georgeta (@danielacalota1) June 18, 2017

«On espère voir de meilleures photos la prochaine fois qui incluent les deux enfants. Que Dieu bénisse William et Charles, que Dieu bénisse la famille royale, joyeuse fête des pères!»

Fathers are not only boys father but also girls. Where is Charlotte? — Mehmet M. Arvas (@mmarvas) June 18, 2017

«Les pères ne sont pas uniquement pères de garçons, mais de filles aussi. Où est Charlotte?»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.