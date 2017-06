vtmila via Getty Images

Analphabète… un mot tabou, chargé de culpabilité voire de honte. Un mot qui suscite systématiquement dans nos consciences collectives, l’image d’un paria, inapte à vivre dans nos sociétés modernes.

Un jeu de miroir entre le regard méprisant que porte la collectivité sur les illettrés, et le reflet des préjugés sociaux sur ces derniers. Intériorisés comme une sorte d’inaptitude intellectuelle par les analphabètes, ces préjugés entraînent dans leur sillage leur lot de culpabilité et de honte de soi. Un fardeau souvent porté en secret.

L’analphabétisme masque pourtant une réalité plus complexe, où le fait de rendre responsables de leur déficience les seules personnes illettrées, les confinent à l’isolement et à l’exclusion. Ne faut-il pas s’intéresser également aux causes structurelles de l’analphabétisme ?

Peut-on changer de regard sur les personnes analphabètes et considérer qu’il s’agit moins de défaillance intellectuelle que de manque de confiance en soi, de difficulté à communiquer ?

Des milliers d’analphabètes vivent démunis dans la marginalité, ils n’en sont pas moins humains, intelligents, doués et parfois même « poètes de la réalité », comme les surnommait le grand pédagogue Paulo Freire.

Jo Ann Champagne, professionnelle de l’édition, nous raconte son propre vécu face à sa mère analphabète. Elle, la fille lettrée, amoureuse des mots et de l’écriture, passionnée de la chose littéraire, découvrant avec consternation, l’incapacité de sa mère à partager avec elle, ces plaisirs simples de la lecture et de l’écriture.

Invitées :

1re partie : Jo Ann Champagne, fondatrice d’une agence de communication spécialisée dans le secteur littéraire. Auteure de l’ouvrage Une incorrigible passion, publié chez Fides.

2e partie : Martine Fillion, Vice-présidente du RGPAQ et Coordinatrice de l’Atelier des lettres, donne quelques conseils pour sortir de l’illettrisme et dresse l’état de l’analphabétisme au Québec.

Conception, animation : Victoria Vidal

Réalisation: Sandrine Duval