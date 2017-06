On mange ou pas la pelure de kiwi? Marilou dit que oui

ADVERTISEMENT

Vous vous êtes toujours donné du mal pour éplucher vos kiwis? Eh bien, sachez que selon la très populaire Marilou derrière Trois fois par jour, il n'est pas nécessaire de retirer. La peau serait donc comestible. Vrai ou faux?

Dans une recette de tarte-melon ultra estivale qui n'a pas fait l'unanimité sur Facebook, elle couvre une tranche de melon d'eau de yogourt grec, de copeaux de noix de coco, de quinoa soufflé et d'une montagne de fruits frais, dont les fameux kiwis dorés AVEC la peau, qu'elle a «tellement mangée quand (elle) était enceinte».

Son acolyte Alexandre Champagne lui demande : «tu manges ça avec la pelure», ce à quoi elle répond à l'affirmatif en ne sachant pas trop «si on a le droit».

Comme il en faut très peu pour exciter la Toile, ça a fait naître un débat sur la peau du kiwi, certains commentant :

«Évidemment que j'ai le gout de manger la pelure d'un kiwi! Dans mes temps libres, je mange aussi du papier sablé et des roches.»

«C'est vraiment meilleur un kiwi AVEC pelure.»

«Aaahh moi aussi je mange la pelure de kiwi hihi»

«Une belle collation santé. À part la pelure de kiwi pas très certaine de vouloir goûter à ça»

Alors, ça se mange ou pas?

Selon la nutritionniste Annie Ferland derrière le blogue Science & Fourchette, il n'y a pas de problème à le faire «mais de là à le conseiller pour son apport nutritionnel, je trouve cela un tantinet exagéré, admet-elle au HuffPost Québec (...) Si on aime la texture et le goût du kiwi avec sa pelure, go for it. Simplement de penser à bien laver la pelure comme on le fait avec les autres fruits.»

Pour Audrey Cyr, aussi nutritioniste, «la peau du kiwi rend ce fruit riche en nutriments encore plus nutritif. Manger la peau triple la consommation de fibres par rapport à seulement manger la chair. De plus, une grande partie de la teneur en vitamine C est également préservée», écrit-elle sur Passeport Santé.

