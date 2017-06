Ce qu'il faut savoir sur le nouveau site d'Osheaga

ADVERTISEMENT

«Ç'a été très difficile. Prendre quelque chose qui a 11 ans et que tout le monde connaît, et le recréer à un autre endroit en gardant le même feeling, c'est difficile.»

Après 11 ans sur l'île Sainte-Hélène, le festival Osheaga déménagera cet été sur l'île Notre-Dame, et ce, pour deux ans, en raison des importants travaux entrepris pour revamper le site, un défi logistique majeur pour le promoteur evenko. Un texte de Félix-Antoine Viens et Valérie-Micaela Bain L'équipe de production a d'abord dû imaginer une nouvelle configuration pour leurs installations sur un site à la forme très différente de celle du site habituel. Plutôt que d'avoir lieu sur un site divisé en trois sections, Osheaga se déroulera cette année dans un espace long et relativement étroit.



Depuis trois ans, Nick Farkas et son équipe arpentent l'île Notre-Dame en prévision de ce déménagement. De concert avec les autorités municipales, l'organisation a opté pour la partie est de l'île. Les six scènes seront donc installées entre les Jardins des Floralies et l'épingle du Circuit Gilles-Villeneuve.

«Il y a 50 000 personnes sur le site, dont 5000 personnes qui travaillent. Ça fait beaucoup de va-et-vient. [...] Mais il y a juste un accès, donc [toute cette foule] sera difficile à «digérer». Sur l'ancien site d'Osheaga, l'entrée était énorme. Il y a donc des défis.»

«Ça fait trois ans qu'on sait qu'on doit déménager, donc on s'est rendus souvent sur le site pour trouver les endroits où l'on allait mettre chaque scène. [...] On s'est demandé si on avait besoin d'un autre pont, comment les gens allaient se rendre d'un point à l'autre, et à quel endroit il y avait assez d'espace pour placer une scène.»

Evenko a été dans l'obligation de faire des compromis. Ainsi, les deux grandes scènes côte à côte, la marque de commerce d'Osheaga, feront place à deux scènes qui se feront face. La superficie totale du site est sensiblement la même que celle du site sur l'île Sainte-Hélène. L'événement accueillera également le même nombre de festivaliers, soit 45 000 par jour. Selon Nick Farkas, il en prendra à peu près le même temps pour circuler d'un bout à l'autre du site, soit une dizaine de minutes.Tout comme pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada, l'entrée sur le site de l'île Notre-Dame représente un des principaux défis. Les festivaliers entreront sur le site par le pont du Cosmos, non loin de la station de métro Jean-Drapeau, sur l'île Sainte-Hélène.Avec le festival de musique punk rock '77 Montréal, qui se déroulera une semaine avant Osheaga, et le concert de Metallica, le 19 juillet, l'organisation aura la chance d'apporter des ajustements en cas de besoin, en vue de l'événement.



Rappelons que le Torontois The Weeknd, la formation britannique Muse et la Néo-Zélandaise Lorde seront parmi les têtes d'affiche d'Osheaga, qui se déroulera du 4 au 6 août.



L'événement de musique électronique îleSoniq se déroulera également sur l'île Notre-Dame, une semaine plus tard.



Au terme des importants travaux sur l'île Sainte-Hélène, la capacité d'accueil du site du parc Jean-Drapeau passera de 45 000 à 65 000 personnes. La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec investiront 70,4 millions de dollars pour réaménager l'ensemble du secteur ouest de l'île.



