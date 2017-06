ADVERTISEMENT

« Vous n'avez pas un seul docteur blanc dans cette clinique », lance une mère de famille de Mississauga, en banlieue de Toronto, qui ne veut pas que son fils soit vu par un médecin de couleur aux « dents brunes ».

Furieuse, la femme ajoute dans une vidéo dont CBC a obtenu copie : « Dans quelle sorte de pays horrible est-ce que j’habite? ».

La mère dit que son fils a des douleurs à la poitrine. Lorsqu'une employée de la clinique lui suggère d'aller à l'urgence, elle lui répond qu'elle en revient. « Ils n'ont que des médecins de couleur et ils n'ont pas aidé mon fils », s'indigne-t-elle.

«Je veux voir un docteur blanc.»

— Femme dans la vidéo

La scène a été filmée, dimanche, par un autre patient dans la salle d’attente d'une clinique sans rendez-vous, appelée Rapid Access to Medical Specialists.

Hitesh Bhardwaj, un immigrant, n’a « pas pu s’empêcher » d’enregistrer les événements, disant que les propos de la femme, qui n'a pu être identifiée, étaient « inappropriés et ça ne devrait pas passer inaperçu ».

D'autres patients de la clinique ont tenté de confronter la femme. « Votre enfant a un plus gros problème que celui qui l'amène à la clinique, c'est de vous avoir comme mère, lance une patiente. Vous êtes extrêmement impolie et raciste ».

La mère lui répond ceci : « Vous vous attaquez à moi parce que je suis blanche. »

La police a finalement été appelée sur les lieux. Un policier a discuté avec toutes les parties et le garçon a été traité par un docteur de la clinique, raconte l'agent Mark Fisher. Aucune accusation n'a été portée.

Racisme latent

De son côté, la professeure de sociologie Cheryl Teelucksingh, de l'Université Ryerson de Toronto, y voit un exemple de racisme « de tous les jours », qui semble de plus en plus répandu au Canada.

Certains montrent du doigt l'élection de Donald Trump aux États-Unis, souligne Mme Teelucksingh, mais elle croit plutôt qu'une fausse idée du multiculturalisme - la perception qu'il n'y aurait plus de discrimination à l'endroit des minorités raciales - soit en cause. « Nombre de personnes se sentent plus libres de remettre en question qui obtient des emplois, les questions d'autorité, etc. », soutient-elle.



