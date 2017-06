ADVERTISEMENT

La société de divertissement Mediabiz a annoncé cette semaine l’ouverture à Santa Monica en Californie d’un studio de cinéma nommé Cirrina Studios. À deux pas des géants comme la Paramount ou Universal, la compagnie montréalaise espère faire sa place dans l’industrie hollywoodienne.



Bien implantée en Californie, Mediabiz bénéficie d’une solide expertise. Depuis sa création en 2000, l’entreprise montréalaise a participé au financement et à la production de projets internationaux dont le volume cumulatif dépasse les 3 milliards de dollars US.



Par voie de communiqué, Mediabiz a détaillé la mission de sa nouvelle entité, celle en premier lieu de «participer à la création de projets cinématographiques, télévisuels et multiplateformes de haute qualité et destinés à une exploitation mondiale dans une perspective de rentabilité.»



À la tête de Cirrina Studios, la cofondatrice et cogestionnaire Karine Martin, également présidente de Mediabiz. La société comptera aussi sur la participation de vétérans du milieu, notamment David Lipman, ancien chef de la production de DreamWorks qui agira à titre de président de la production pour Cirrina.



Une première production est d’ailleurs déjà sur les rails. Il s’agit du film d’animation The Extincts, basé sur le roman de Veronica Cossanteli. Plusieurs autres projets cinématographiques mettant en vedette des acteurs phares d’Hollywood sont présentement en négociation.

