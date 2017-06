12 super astuces pour garder sa maison au frais sans climatisation

Rien de nouveau sous le soleil. L'eau est notre meilleure amie cet été. Si elle n'est pas la plus désaltérante, c'est la boisson indispensable à notre organisme pour bien s'hydrater. L'eau régénère nos cellules et permet la circulation du sang. Si chaque personne a des besoins en eau qui lui sont propres, il est conseillé de boire une grande bouteille d'eau minérale par jour, soit au minimum un litre et demi. Concrètement, cela correspond environ à 8 verres d'eau. Et sous de fortes chaleurs, forcez-vous à boire un peu plus. Sur la plage ou même lorsque le soleil tape plus fort que d'ordinaire, votre chaleur corporelle augmente. Alors essayez de boire même si la soif ne se fait pas ressentir. À retenir : vous vous hydratez aussi lorsque vous manger, notamment des légumes frais comme les concombres. Bien s'alimenter est indispensable à l'hydratation, car pour que l'eau pénètre notre organisme, nous avons besoin de minéraux.

Une petite mousse pour se désaltérer? Navré de vous l'avouer mais non, une bonne bière n'est pas la meilleure des idées pour s'hydrater, même si nos sens nous feraient croire le contraire comme pour certains apéritifs. La consommation d'alcool n'hydrate pas, au contraire son effet diurétique a tendance à déshydrater notre organisme. Si vous buvez un verre d'alcool alors qu'il fait très chaud, songez à boire de l'eau entre temps. Faire du sport après l'apéro est également fortement déconseillé. Si vous ne pouvez vous en empêcher, emportez avec vous une grande bouteille d'eau et buvez régulièrement.

Vous en avez marre de boire de l'eau ? Vous pouvez vous rabattre sur l'eau de coco, nouvelle coqueluche des distributeurs de boissons. Pendant des siècles, les habitants de la région du sud-est asiatique ne se sont pas trompés en se rafraîchissant avec. C'est d'ailleurs toujours le cas. Plutôt pratique quand on n'a pas l'eau courante... On prête d'ailleurs à l'eau de coco toutes sortes de vertus nutritives. Néanmoins, n'allez pas en faire une boisson miracle. Ce liquide ne serait véritablement super-hydratant qu'en présence d'une quantité suffisante de sodium, mais il contient aussi un peu de potassium, indispensable à notre organisme. L'eau de coco a aussi l'avantage d'être une boisson peu sucrée.

Parce qu'elle contient du citron, la limonade est riche en vitamine C. Elle est surtout acide. Or l'acidité stimule la production de salive dans notre bouche, ce qui en fait l'une des boissons les plus désaltérantes. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes déshydratés, nous avons la bouche sèche. Le piège? Boire une limonade trop sucrée. Si vous choisissez cette boisson, mieux vaut rester sobre et n'utiliser que les fruits.

Parce que ces boissons sont diurétiques, elles nous font aller aux toilettes. C'est pourquoi le ministère de la Santé recommande de les éviter. En période de forte chaleur, mieux vaut conserver son eau pour soi qu'en rejeter. Toutefois, de nombreuses études remettent en cause ce qui ne serait qu'une idée reçue. L'effet diurétique du thé et du café ne serait important qu'à partir d'une dose très importante. Dans le cadre d'une consommation normale, tout irait bien. Alors, faut-il en boire, ou pas? On imagine l'embarras des Britanniques en période de canicule! Alors, pour en avoir le coeur net, les autorités sanitaires d'Albion ont entrepris une vaste étude sur les effets du thé en période de chaleur. D'après leurs conclusions, le thé ne serait effectivement pas plus diurétique ni moins hydratant que l’eau quand il est consommé avec modération. En résumé: à vos tasses, la voie est libre. Si vous consommez raisonnablement votre thé préféré, cette boisson ne devrait donc pas être néfaste pour votre hydratation, à condition de bien s'hydrater par ailleurs. D'autre part, buvez votre tisane ou votre thé plutôt tiède, cela limitera qui empêchera votre corps de transpirer en essayant de dégager de la chaleur.

Aussi rafraîchissante que l'eau minérale ou l'eau du robinet, l'eau pétillante a néanmoins quelques défauts. Même constat que pour les boissons gazeuses: les bulles entraînent des ballonnements. Certaines eaux pétillantes peuvent contenir beaucoup de sel (plus de 200 mg par litre). Si vous faites de l'hypertension artérielle ou risqueriez d'en faire, mieux vaut alors faire un autre choix.

Parce qu'il contient de l'alcool, le vin non plus ne vous aidera pas à vaincre la chaleur, même si l'on qualifie certains crus pas toujours réjouissants de "vin de soif". À consommer avec forte modération, et bien s'hydrater par ailleurs.

À votre avis, le Coca Cola comme les boissons gazeuses et sucrées sont-elle réellement bonnes pour se désaltérer durant l'été? Le sucre et les bulles que contiennent les sodas peuvent vite vous donner des crampes d'estomac. Et après avoir terminé son premier verre, on a vite envie de s'en servir un deuxième. L'effet n'est pas si rafraîchissant. Pensez-y avant d’emmener dans votre glacière pour aller à la plage essentiellement ce genre de boissons. Elles ne suffiront pas à vous sentir déshydraté.

Pour varier les plaisir, on peut aussi déguster des jus de fruit (oranges, pamplemousses...). Il vaut mieux préférer les breuvages 100 % pur jus. L'avantage, ils vous apportent des vitamines. L'inconvénient, ils sont sucrés. Or, le sucre entraîne la soif. N'hésitez donc pas à diluer votre jus dans de l'eau.

Mélange de fruits, mais aussi parfois de lait et de glace, le smoothie est, dans une moindre mesure, à conseiller, surtout après l'effort. L'eau que contiennent les fruits vous hydratent tandis que les fruits que vous avez mis dedans apportent leur lot de vitamines C et A. Toutefois, des problèmes de digestion peuvent survenir après avoir bu du lait. Ne pas abuser non plus. Comme les jus de fruits, les smoothies sont sucrés!

Une bonne alternative pour ne pas boire tout le temps de l'eau. En plus, ajouter une rondelle de citron dans votre verre d'eau ajoutera un peu de vitamine C et vous aidera à mieux digérer. Rien d'extraordinaire, mais de quoi mettre un peu de peps dans votre carafe.

Selon nos confrères de l'édition américaine du HuffPost, le chocolat au lait est recommandé en période de chaleur après un effort. Pour votre corps, c'est l'occasion de prendre sa dose d'eau, de protéine et de calcium après un effort. Toutefois, il ne faut pas en abuser, ces boissons sont souvent sucrées.

Le Milk-Shake n'est pas ce qui se fait de mieux comme boisson désaltérante. Le lait et la glace forment un breuvage sucré et assez lourd.

Boire de la soupe en été, une drôle d'idée? Pas tant que ça! Si une soupe ne rafraîchira jamais autant qu'un grand verre d'eau, les légumes qui la composent sont gorgés d'eau. Certains d'entre eux se composent même à 90% d'eau. Ceux-ci peuvent aussi être riches en fibres. Des nutriments qui permettent de lutter contre la constipation et d'éviter d'être ballonné. Si vous ne préparez pas votre soupe vous même, attention tout de même à la quantité de sel. Vous l'aurez compris, inutile de boire une soupe trop chaude, cela vous fera transpirer. Vive le tiède!

Toutes les boissons énergisantes (Powerade, Red Bull, Monster, Burn) ne sont pas élaborées de la même façon. La plupart d'entre elles contiennent de la caféine, dont l'effet diurétique vous déshydrate. Néanmoins, elles peuvent vous apporter un sursaut d'énergie si vous avez envie de faire un peu d'exercice et vous hydrater correctement lorsqu'elles ne sont pas trop calorifères et donc sucrées.