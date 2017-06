Importante opération policière montréalaise autour d'une compagnie de remorquage

leezsnow via Getty Images

ADVERTISEMENT

Une centaine de policiers de Montréal ont procédé à sept arrestations et deux perquisitions dans le cadre d'une opération contre l'entreprise Accès Remorquage. Plusieurs remorqueuses ont été saisies.

L'entreprise en question fait affaire avec des commerces du nord de la métropole. Des gens qui laissaient leur voiture dans le stationnement d'un commerce, tout en allant dans un autre magasin, se faisaient rapidement remorquer. Des employés d'Accès Remorquage se livraient à de l'intimidation contre les propriétaires des véhicules.

« Si on est en infraction, la compagnie de remorquage a le droit de remorquer notre véhicule, explique l'inspecteur André Durocher, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ce qu’elle n’a pas le droit de faire, c’est d’exiger des frais pour savoir où est notre véhicule et également, comme ça arrive parfois, vous sortez et la personne est en train d’attacher votre véhicule pour le remorquer. Dans des cas, ils disaient : "vous allez payer, sinon [...]". Ils n’ont pas le droit de faire ça. »

Les employés arrêtés, des personnes connues des policiers, font face à des accusations de vol, de complot, d'intimidation, et d'agression armée.

Les Services partagés enquêtes de la Division Nord et le Module des produits de la criminalité du SPVM ont pris part à cette opération à Montréal et dans la grande région métropolitaine.

Cette opération policière n'a rien à voir avec le rapport de l'inspecteur général, publié en avril dernier, qui décrivait l’organisation de l’industrie du remorquage des véhicules accidentés à Montréal, où certains secteurs se sont transformés en « petits royaumes » défendus par des entrepreneurs qui n’hésitent pas à user de tactiques d’intimidation, voire de menaces, pour arriver à leurs fins. Ces entrepreneurs sont souvent liés au crime organisé.

L’inspecteur général ajoutait que la Ville de Montréal avait pu contribuer à cette situation en cessant d’octroyer des contrats d’exclusivité pour le remorquage, ce qui avait ouvert la porte à la prise de contrôle de certains secteurs par des entrepreneurs.

Avec des informations de Marc Verreault