Quand Bishop Curry a appris que le nourrisson de six mois de ses voisins était mort dans une voiture où il faisait trop chaud, il a décidé de créer un système de secours pour éviter de tels accidents de se produire. Pas banal pour un garçon de 10 ans.

"Ça m'est un peu venu comme ça", dit-il au HuffPost à propos de cet appareil qui s'appelle l'Oasis.

L'Oasis réagirait aux températures trop élevées en émettant de l'air frais et en utilisant une antenne pour prévenir les parents et les autorités. Pour l'instant, Bishop a seulement construit un modèle 3D en argile mais son père, Bishop Curry IV, a lancé une campagne de crowdfunding sur GoFundMe en janvier dernier.

"Mes parents m'ont beaucoup aidé", dit Bishop.

Des avocats ont conseillé à la famille de prévoir un montant minimum de 20 000 dollars (18 000€) pour concevoir le prototype, et financer les frais de production et un brevet pour l'appareil.

Ils ont déjà dépassé ce montant sur GoFundMe et ont à ce jour déjà récolté 25 000$. Bishop, qui entre en classe de sixième à l'automne, a précisé à Fox News qu'en plus de ses parents, ses camarades de classe et ses amis le soutiennent totalement dans ce projet. "Ils veulent travailler pour moi", souligne-t-il.

Quand il sera plus grand, Bishop Curry veut que sa carrière soit centrée sur les inventions, et cela comprend une machine à remonter le temps.