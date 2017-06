L'Expo 67 chantée par des... Requins!

ADVERTISEMENT

L’été arrive, amenant avec lui ses envies de rendez-vous festifs et ensoleillés. Tentés de vous déhancher un peu, en famille ou entre amis?

Le groupe Les Requins a flairé la tendance aux hommages en cette année-charnière du 375e de Montréal, du 150e du Canada et du 50e de l’Expo 67, et s’est inspiré ce dernier anniversaire pour concocter un spectacle-rétrospective qui fera jaillir les souvenirs autant que les coups de bassin.

Le noyau dur de ces sympathiques Requins, pas terrifiants pour deux sous, est le même que celui du groupe Cherry Chérie, connu pour son style «rétro-trash-bonbon». Étienne Beaulieu (Ti-Guy), Gabriel L’Heureux (Ronald), Paolo Philipot (Tony) et Alexandre Craigh (Marcel), rejoints par leur complice musicienne et chanteuse Ariane Vaillancourt (Carole), ne sont donc pas en terrain inconnu lorsqu’ils revisitent les tubes des années 50 et 60. Et ce, même s’ils sont nés quelques 20 ans et des poussières plus tard que l’Expo 67!

Pour remémorer cette grande foire qui a changé la face de Montréal et du Québec, ils ne ménageront aucun classique. Le Yaya de Joël Denis, Twiste et chante des Baronets, Les boîtes à gogo de Michèle Richard, Découragé des Bel-Canto, ça vous dit quelque chose?

Pourquoi les membres de la formation ont-ils des surnoms? Parce que les Requins ne font pas que chanter dans leurs prestations, ils incarnent également des personnages, comme s’ils étaient réellement un quintette engagé par l’Expo 67, pour encore plus de théâtralité.

Projections de photos et de vidéos de l’époque yéyé, et prouesses d’un duo de danseuses à gogo, affublées à la façon des hôtesses de l’Expo, complètent leur mise en scène. En assistant à leur concert, les quinquagénaires, sexagénaires, septuagénaires, octogénaires et, pourquoi pas, nonagénaires pourront ainsi dire à leurs enfants et petits-enfants : «Moi aussi, j’y étais», et partager leurs mémoires de l’exposition universelle et sa «Terre des Hommes».

Les Requins seront de la Fête nationale du Québec au parc des Rapides, ce samedi 24 juin, à LaSalle. Puis, leur tournée du Québec les mènera, entre autres, à Petite-Vallée, Boisbriand, Chambly, St-Lazare, Ange-Gardien, Boucherville, Gatineau, Terrebonne, Marieville, Sainte-Julie, Drummondville et Montréal (à la Salle Oliver Jones de Montréal-Nord) dans les prochains mois. Tous les détails sont disponibles sur leur site web.