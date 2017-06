ADVERTISEMENT

Un homme de 31 ans, islamiste radicalisé, a foncé ce lundi 19 juin avec sa voiture chargée d'une bonbonne de gaz et d'armes sur des gendarmes sur les Champs-Élysées à Paris, sans faire de blessé, avant de mourir dans cet attentat raté, deux semaines après une attaque jihadiste à Notre-Dame.

L'agression, qui n'a pas été revendiquée à ce stade, est survenue peu avant 16 heures au cœur du Paris touristique, près de deux mois après l'assassinat d'un policier le 20 avril par un jihadiste, tué par les forces de l'ordre, déjà à deux pas du Rond-Point des Champs-Élysées.

"Une nouvelle fois, les forces de sécurité en France ont été visées avec cette tentative d'attentat sur les Champs-Élysées. Un escadron de gendarmes mobiles (de Chaumont, Haute-Marne) descendait les Champs-Élysées quand un individu a percuté la voiture de tête", a raconté le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, dénonçant une "tentative d'attentat".

Jamais condamné mais fiché S

Issu d'une famille salafiste, l'auteur, Adam Dzaziri, qui n'avait jamais été condamné, était fiché S (pour Sûreté de l'Etat) depuis 2015 pour son appartenance à la "mouvance islamiste radicale", a-t-on appris de sources concordantes.

Quatre membres de sa famille ont été interpellés et placés en garde à vue, a d'ailleurs indiqué une source judiciaire à l'AFP mardi.

L'ex-épouse, le frère et la belle-soeur ainsi que le père d'Adam Djaziri ont été interpellés lors de perquisitions au domicile de cette famille, décrite comme salafiste, au Plessis-Pâté, petite commune à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, selon cette source.

Une bonbonne de gaz, une kalachnikov, deux armes de poing et un important stock de munitions ont été trouvés dans l'automobile de l'assaillant. D'après LCI, plus de 9000 munitions, deux bonbonnes de gaz de 13 kilos, un pistolet automatique, une carabine, un sac tactique, un ordinateur portable et deux CD de prêches ont été retrouvés dans sa voiture.

Il y avait de quoi "éventuellement faire sauter cette voiture", a rapporté le ministre. Ce mode opératoire et ce type de cible sont préconisés par les jihadistes.

La berline s'est embrasée lors de la collision avec le fourgon des gendarmes mobiles qui roulaient en convoi sur cette grande artère très fréquentée. Les gendarmes ont ensuite "extrait l'individu" de la voiture, a relaté le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

Une opération de déminage a d'abord été menée sur les lieux des faits avant que les secours ne prennent en charge l'homme grièvement blessé. Il a succombé peu de temps après, ont rapporté des sources policières sans préciser les causes de la mort. Une enquête a été confiée à la section antiterroriste de la police judiciaire parisienne et à la DGSI par le parquet de Paris.

"Il s'entraînait au tir"

Une perquisition a eu lieu lundi soir au Plessis-Pâté, dans l'Essonne, au domicile de l'auteur de l'attentat. Des policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) ont investi un pavillon de cette commune semi-rurale, a constaté un journaliste de l'AFP. L'assaillant, cadet d'une fratrie "de trois frères et soeurs", vivait là avec sa famille, installée depuis une trentaine d'années, selon une voisine sous couvert d'anonymat.

"On pouvait voir en les croisant dans la rue qu'ils avaient une pratique religieuse très rigoureuse", a déclaré à l'AFP le maire PS du Plessis-Pâté, Sylvain Tanguy, parlant d'une "famille très discrète, qui ne sortait pas beaucoup et n'a jamais fait parler d'elle. C'est la stupeur ce soir". D'autant qu'il n'avait "pas eu de remontée d'informations" sur le profil d'Adam Dzaziri.

Selon son père interrogé par l'AFP, Adam Dzaziri "avait une arme qui était déclarée, il s'entraînait au tir". Il bénéficiait d'un permis de détention d'arme, selon une source proche du dossier.

C'est en fait un stock d'armes qui a été découvert à son domicile lors de la perquisition lundi, indique l'AFP mardi. Adam Dzaziri détenait neuf armes connues des autorités, dont trois soumises à autorisation -des pistolets Sig-Sauer 9mm et Glock 9mm ainsi qu'un fusil de type kalachnikov, a confirmé cette source.

D'après LCI, il était aussi en possession de barils de poudre, de talkies-walkies et de détecteurs de mouvements.

Cette nouvelle attaque dans un pays qui vit sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence depuis les attentats de novembre 2015 survient deux jours avant la présentation en Conseil des ministres d'une nouvelle loi antiterroriste. Depuis janvier 2015, la France est visée par une vague d'attentats qui a fait au total 239 morts, plusieurs attentats ciblant particulièrement les forces de l'ordre.