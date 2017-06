ADVERTISEMENT

Nouveaux lieux pour admirer les dernières tendances de mode urbaine, les festivals musicaux ont tous une signature et un style qui leur est propre. Quoi porter pour danser au 50 e Festival d’été de Québec ou pour défiler à Osheaga? Du design québécois, bien sûr! Voici huitmarques locales qui célèbrent l’été et les festivals en plein air!

Mais avant, savez-vous d’où vient cet engouement pour la mode de festival? Il a débuté en 2005 lorsque l’ex top-modèle Kate Moss avait déambulé à Glastonbury vêtue d’un mini short, d’un gilet boutonné et de bottes de pluie Hunter. Traquée par les photographes, elle avait en quelque sorte incité les autres starlettes, mais aussi les fashionistas du monde entier, à

rivaliser d’originalité et de créativité pour se rendre dans les différents festivals avec style.

Certains événements, comme celui de Coachella en Californie et Lollapalooza à Chicago, sont devenus de véritables défilés de mode urbaine et tracent les tendances à venir.

Le style bohème de Carlo

L’une des jeunes marques québécoises les plus associées à la mode des festivals est assurément Carlo. Sa designer, Caroline Liard, avait d’ailleurs sillonné les États-Unis, de festival en festival, avant de fonder sa marque en 2014. Elle avait aussi présenté une mini-collection sous la thématique festival l’an dernier. Cet été, on pige dans sa collection saisonnière, avec ses maxi kimonos à franges, une salopette recouverte d’un imprimé vintage

ou encore un pantalon à pattes d’éléphant. www.carlodesign.net

Où la porter? À Osheaga, bien sûr, en personnalisant notre look d’accessoires vintage ou d’un top à épaules dénudées. Le festival Osheaga se tiendra du 4 au 6 août à Montréal. www.osheaga.com

Célébrer avec Womance

Womance, la boutique en ligne de l’entrepreneure Andréanne Marquis, sort du web tout l’été. Fort populaire sur les médias sociaux, la jeune marque fera une tournée de plusieurs villes de la province, tout l’été, en installant à tour de rôle des boutiques éphémères dans les centres commerciaux de Cominar. La première est basée à Place de la Cité, à Québec, jusqu’au 25 juin. www.womance.ca

La collection actuelle propose des camisoles légères, une salopette et des bermudas fluides qui passent facilement de la garde-robe 9 à 5 au festival en soirée. Comme l’entreprise est basée à Québec, elle est notre choix pour célébrer le 50 e anniversaire du Festival d’été de Québec, qui attirera des festivaliers de partout du 6 au 16 juillet, sur les plaines d’Abraham et partout en ville. www.infofestival.com

Le denim revisité de Jeans Factory

Incontournable de la garde-robe de la festivalière, le jean se porte de différentes façons, en short, en version déchirée et à la cheville roulottée, en blouson ou de la tête aux pieds. On opte pour la collection québécoise de Jeans Factory, qui est conçue par les designers de l’entreprise de Warwick (puis fabriquée en Asie). Chef de file du denim au Québec, Jeans Factory (anciennement Jeans Warwick) détient une expertise de plus de 20 ans et a lancé sa nouvelle bannière il y a deux ans. Abordables et personnalisés, ses jeans répondent au goût de

chacun. www.jeansfactory.com

On s’inspire de la campagne de Jeans Factory mettant en vedette l’ex-finaliste de La Voix et Youtubeuse Alicia Moffet pour chanter avec Bryan Adams lors de la 10e édition des Grandes Fêtes Telus de Rimouski, du 19 au 23 juillet. www.lesgrandesfetes.com

Une toile à porter de JAX N JOE

Ayant eu un véritable coup de cœur à la fois pour son travail et pour sa personnalité, la designer de JAX N JOE Gabrielle Desgagné s’associe à l’artiste-peintre de Saguenay ANNLO pour présenter une mini-collection de cinq jeans personnalisés arborant chacun une fresque. Trois hauts s'agencent aux pantalons, pour un style à la fois audacieux et unique. Fabriqué à partir de paires de jeans recyclées, chaque pantalon est d’abord reconstruit par la designer de JAX N JOE, qui lui ajoute sa signature, puis ensuite peint par ANNLO, devenant un canevas pour une peinture flamboyante et unique. www.jaxnjoe.com



Ces jeans au style coloré et éclaté sont tout indiqués pour se rendre à un festival qui groove et pour afficher ses couleurs dans l’urbanité de la métropole. Direction le Festival international de jazz de Montréal, du 28 juin au 8 juillet. http://www.montrealjazzfest.com/

En camping avec Plenty Humanwear

En régions, plusieurs festivals invitent à profiter du plein air et du camping sur plusieurs jours. Exit le look urbain! Place à un style décontracté. Et la marque Plenty Humanwear est spécialisée dans cette catégorie. Si bien que la jeune marque branchée a créé des looks intégrant son poncho de camping et des chapeaux de campeur pour habiller de style à la fois les festivaliers et les amoureux de pêche ou de plein air. www.plenty-humanwear.com.

Plenty est donc notre marque chouchou pour festoyer dans un événement couru par les jeunes festivaliers et les passionnés de musique émergente comme Le Festif de Baie-Saint- Paul, du 20 au 23 juillet. www.lefestif.ca

Sortie familiale avec Noujica

La marque montréalaise Noujica fait fureur avec sa série limitée de sacs tout-en- un, qui peuvent se porter sur le dos, en bandoulière ou à la main. En plus d’être pratiques, ils sont des plus attrayants avec leur sérigraphie artisanale et leur mélange de coton biologique et de cuir végétal et recyclé. www.noujica.com

C’est le sac idéal pour regrouper tout le nécessaire « de survie! » à une escapade en famille dans l’un des festivals populaires comme l’International de montgolfières de Saint-Jean- sur-Richelieu, du 12 au 20 août, et Le Festivent de Lévis, du 1 er au 6 août. www.montgolfieres.com et www.festivent.ca

Accueillir les grands voiliers avec Annie 50

Depuis 2005, Annie 50 fait sa marque avec ses créations à la fois féminines et un brin nostalgiques. La collection printemps-été 2017 est particulièrement remplie de « petits kits parfaits pour les festivals » ou pour les escapades près d’une plage ou d’un plan d’eau. www.annie50.com

Quand la porter? Dans l’un des nombreux festivals qui se produisent le long du Saint-Laurent ou encore lors de la Course des Grands Voiliers à Québec, RDV 2017, du 18 au 23 juillet. www.rdv2017.com

Dans la boue avec Kamik

Parce que Dame Nature n’est pas toujours du côté des festivaliers, il faut prévoir les impers et les bottes quand la pluie ne semble jamais cesser. Surtout lorsque le festival se tient dans un champ qui devient vite boueux. C’est pourquoi on enfile les bottes de pluie de Kamik, entièrement fabriquées au Québec en plus d’être recyclables et imperméables. Elles sont aussi assez jolies pour porter en ville ou même avec une robe fleurie! www.kamik.com