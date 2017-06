ADVERTISEMENT

La Société de transport de Montréal (STM) n’est toujours pas au bout de ses peines quant à l’efficacité de son réseau de transport en commun.



Les usagers du métro de Montréal ont perdu une somme globale de 183 heures, soit un peu plus d’une semaine, dans des pannes de métro en 2016. Les chiffres ont été colligés par Projet Montréal en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.



Les Montréalais ont dû endurer 923 pannes de plus de cinq minutes en 2016, soit une légère diminution par rapport à l’année précédente (956 pannes), mais un peu plus qu’en 2013 (895 pannes). Ils sont environ un million à emprunter la ligne orange, verte, jaune ou bleue chaque jour.



C’est au mois d’août qu’on a enregistré le plus grand nombre d’arrêts de services (111) suivi à égalité par les mois de novembre et de décembre où 92 pannes ont été déclarées. De 2013 à 2016, les pannes ont duré en moyenne 12 minutes.



«Les interruptions de service qui se répètent dans le métro font diminuer, à chaque fois, le niveau de confiance des usagers envers leur réseau de transport en commun», a déploré Craig Sauvé, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transport.



Plus de pannes d’une heure



En 2016, le nombre de pannes dans le métro ayant duré plus d’une heure a connu une hausse de 50%, passant de 17 arrêts en 2015 à 26 en 2016.

Plusieurs raisons peuvent être à l’origine des arrêts de service, comme des bris d’équipement, des pannes de courant, des intrusions dans les tunnels ou des portes retenues volontairement.

La plus longue panne en 2016 a duré 229 minutes. Pendant près de quatre heures, la ligne orange a été paralysée en raison d’une intervention des services d’urgence au métro Crémazie le 26 avril.

