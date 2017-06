Une jeune musulmane tuée près de Washington, un suspect en détention

Une jeune musulmane de 17 ans a été tuée dimanche après avoir été enlevée devant une mosquée près de Washington, mais la police n'a pas retenu à ce stade la qualification de crime raciste.

Le crime, survenu peu avant l'attaque près d'une mosquée de Londres, suscite une forte émotion dans la communauté musulmane locale, à quelques jours de la fin du mois du ramadan.

"Nous sommes anéantis et nous avons le coeur brisé", ont déclaré les représentants de la mosquée All Dulles Area Muslim Society de Sterling, en Virginie, dans un communiqué.

"Il est temps pour nous de nous rassembler, de prier et de prendre soin de nos jeunes", ont-ils ajouté.

Nabra Hassanen, 17 ans, marchait avec des amis après les prières nocturnes du Ramadan, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque le groupe a été pris à partie par un automobiliste devant la mosquée, dans la banlieue de Washington.

Nabra Hassanen



Une altercation a suivi et l'homme est sorti de son véhicule en brandissant une batte de baseball, ont indiqué des fidèles de la mosquée.

Les jeunes gens ont couru se réfugier dans la mosquée, avant de s'apercevoir de l'absence de Nabra.

Après plusieurs heures de recherche, le corps d'une jeune femme - vraisemblablement celui de Nabra - a été retrouvé à 15h00 dimanche dans un étang de la ville, a indiqué la police du comté de Fairfax, en Virginie.

Darwin Martinez Torres, un habitant de Sterling âgé de 22 ans qui "conduisait de manière suspecte" près du lieu de la découverte du corps, a été interpellé et inculpé du meurtre de Nabra Hassanen.

UPDATE: Suspect in Herndon missing teen investigation taken to jail. Darwin Martinez Torres, 22, of Sterling, has been charged with murder. pic.twitter.com/JGBxXmdqUf

— Fairfax Co. Police (@fairfaxpolice) June 18, 2017