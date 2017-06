ADVERTISEMENT

Une petite goutte, ce n'est pas grand-chose. Avec un peu de chance, elle n'aura même pas eu le temps de marquer votre T-shirt. Et puis, il fait chaud, rien de plus normal. Mais c'est trop tard, la machine est lancée. Désormais, le stress que cette petite perle se transforme en auréole vous fait transpirer à grosses gouttes. Et comme toute bonne prophétie auto-réalisatrice, les auréoles sont bien là.

Particulièrement en ces temps de chaleur intense, la transpiration s'invite partout, sous les aisselles, sur les mains et les pieds, sur votre crâne, dans les plis du ventre, sous les seins, derrière les genoux, en bas du dos, sur les fesses et même sur les parties génitales. Vous voilà donc devenus une vaste flaque malodorante. Évidemment, dans ce cauchemar, tout le monde se moque de vous.

En réalité, la plupart du temps, ce genre de désagréments passe presque inaperçu grâce à votre meilleur et indispensable ami, le déodorant. Jusqu'à présent cela valait surtout pour vos aisselles. Mais les industriels du secteur ont décidé de s'intéresser au reste du corps pour une éradication totale de toute transpiration corporelle.

Après les seins et les testicules, le déodorant total

Toujours plus fort, toujours plus loin. Il faut dire qu'après avoir réussi à bloquer la transpiration des aisselles et avoir promis une "protection" 72h, il fallait trouver autre chose. C'est ce qui a conduit en janvier 2015, Mennen à sortir le déodorant "corps intégral", un vaporisateur qui s'applique aussi bien sur le torse, les aisselles, le ventre, les "zones intimes" que sur les pieds. Le but, garder "les odeurs de transpiration sous contrôle, de la tête aux pieds" pendant 48 heures, selon les promesses du fabricant.

Avant la marque de produits "pour nous les hommes", trois entreprises anglo-saxonnes ont lancé en 2014, des déodorants à l'emballage rose bonbon pour contrer la transpiration sous les seins et au niveau du décolleté: Bust Dust, Fresh Body, Boobalicious. La deuxième a aussi lancé le "Fresh Ball", un produit déodorant pour les testicules. Il ne s'agit pas là, de produits qui peuvent être prescrits par un dermatologue ou un médecin dans le cas d'une transpiration excessive et handicapante mais bien de produits cosmétiques comme les déodorants classiques. Cependant, attrait de la nouveauté, ils sont vendus à un prix bien plus élevé que des déodorants classiques.

La transpiration n'est forcément un problème à résoudre

Difficile d'avoir accès à la composition de ces produits si ce n'est qu'ils sont pour les produits de la marque Fresh "certifiés" sans sels d'aluminium et hypoallergéniques. L'argument de vente de ces produits est simple, il s'agit d'éviter le talc ou la poudre de riz, généralement utilisés pour bloquer la transpiration sur le corps et qui peuvent laisser des traces. Ils se présentent donc souvent sous forme de lotions et crèmes qui "sèchent la peau" pour prévenir toute transpiration. A priori donc, rien de très nouveau, ni de révolutionnaire.

Après la sortie de ces déodorants ciblés, le Guardian et le DailyMail se sont insurgés contre ce qu'ils estiment n'être qu'un produit qui crée en même temps, un nouveau problème physique à résoudre et une solution à acheter. Pour rappel, l'hyperhidrose, le nom médical de la transpiration excessive, doit être traitée sur les conseils d'un médecin spécialiste ou généraliste.

Pour la majorité des gens, la transpiration n'est en fait pas un problème à régler. Elle ne sent pas forcément mauvais et a un vrai rôle. C'est un mécanisme naturel qui permet principalement à l'organisme de réguler sa température. Mais contre cette manifestation naturelle du corps, on ne peut rien et cela écorne peut-être l'image de notre parfaite maîtrise de soi. Comme la guerre contre les poils, la croisade contre la transpiration a de beaux jours devant elle.

