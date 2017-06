5 mythes autour des rêves

ADVERTISEMENT

Tout le monde rêve, même si certains s’en souviennent plus que d’autres. Rêver est une expérience universelle et la recherche d’explications est presque aussi vieille que le monde. Mais qu’en dit la science ? Ce n’est pas un sujet facile à percer, mais elle y plonge. Le Détecteur de rumeurs s’est entretenu avec le spécialiste montréalais Antonio Zadra… entre rêve et réalité !

Les rêves prémonitoires, ça existe ? Douteux

Beaucoup de gens croient qu’il est possible de voir l’avenir dans nos rêves. « De nombreux chercheurs, moi y compris, reçoivent des courriels, après les évènements, de gens qui veulent nous annoncer qu’ils ont rêvé d’un tremblement de terre ou d’un tsunami. Mais nous avons remarqué que c’est toujours rétrospectif », explique Antonio Zadra du Labo des rêves de l’Université de Montréal. Autrement dit, l’interprétation des rêves se fait toujours après l’événement.

La neurologue Isabelle Arnulf et ses collègues ont voulu en avoir le cœur net. Elle a testé en 2014 l’hypothèse des rêves prémonitoires chez 719 étudiants français en médecine, à l’approche de leur examen. Résultat : 60 % des étudiants avouaient avoir rêvé à cet examen. Sur le lot, trois rêveurs sur quatre (78 %) avaient anticipé un retard, un oubli, des erreurs ou une incompréhension de l’énoncé. Pourtant, ils avaient aussi bien réussi et auraient même obtenu une meilleure note que ceux qui n’avaient pas rêvé à l’examen. Les chercheurs ont conclu que les scénarios nocturnes n’auraient aucune valeur prédictive : « l’anticipation négative d’un événement stressant est quasi universelle en rêve. Cette simulation virtuelle de l’épreuve semble même apporter un gain de performance », un peu comme si le cerveau s’y préparait.

Tore Nielsen, de l’Université de Montréal, s’est penché pour sa part sur les rêves de 273 femmes qui venaient d’accoucher, pour analyser leurs craintes. Il s’est rendu compte que 73 % des rêves qui évoquaient le bébé, prédisaient un danger. Là aussi, ces rêves traduisaient des peurs dans un contexte d’adaptation à une nouvelle réalité, précise le chercheur.

Le point commun entre la machine à coudre, le canon aérien automatique et la découverte de la transmission chimique des impulsions nerveuses par Otto Loewi ? Tous ont été pensés au cours de rêves affirme Deirdre Barrett, psychologue à l’université de Harvard. Voilà la démarche à suivre pour ceux qui souhaiteraient, à leur tour, avoir un éclair de génie en pleine nuit : Première chose, il faut bien réfléchir à vos problèmes avant de vous coucher, conseille Barrett. Au moment de vous endormir, essayez de garder en tête une image qui résume la raison de vos soucis (l’écran de votre ordinateur figé ou la notice du meuble que vous n’arrivez pas à monter, par exemple). À votre réveil ne bougez surtout pas (ne tournez même pas la tête, vous pourriez tout chambouler !). Si vous avez fait des rêves sans queue ni tête, essayez d’interpréter les images et les métaphores possibles qui pourraient se rapporter à votre problème. Au cours d’une étude qu’elle a menée sur une semaine, Deirdre Barrett a trouvé que 50% des volontaires avaient rêvé de leurs problèmes et que 25% d’entre eux avaient même rêvé une solution.

On le répète souvent et c’est vrai : une bonne nuit de sommeil permet d’y voir plus clair. D’après une récente étude de l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, le rêve serait tout particulièrement utile pour trouver des solutions miracles. Durant le sommeil paradoxal, le lobe frontal analyse les informations nouvelles. C’est le moment où nos yeux effectuent des mouvements rapides et où nous faisons les rêves dont nous nous souviendrons une fois réveillés. Les expériences de la journée sont alors confrontées aux connaissances préexistantes et notre mémoire est stimulée. Il en résulte parfois la formation de connections nouvelles, inattendues et parfois complètement farfelues entre des concepts sans aucun rapport apparent. Cela explique pourquoi il nous vient parfois mystérieusement à l’esprit la solution, a priori évidente, à un problème auquel nous étions confrontés la veille.

À en croire certaines applications pour smartphones, il est possible de contrôler le contenu de nos rêves. Récemment créée par des étudiant de Harvard et MIT, l’app "Sigmund" répète en chuchotant au cours de votre sommeil paradoxal les mots que vous choisissez parmi une base de données (comme "plage", "envol", "sirène", etc.). Autre possibilité, utiliser "Dream On" qui se sert l’accéléromètre de votre téléphone pour détecter lorsque vous entrez dans le sommeil paradoxal (pendant lequel vous êtes complètement immobile) pour ensuite diffuser des sons préenregistrés (marche en forêt, chutes d’eau ou bruit de vagues sur la page, ce que vous voulez). Personne ne dit que ces outils sont dignes du film Inception mais à essayer tout de même.

Voilà un régime qui sera plus agréable que d’autres : d’après une étude, plus l’on rêverait moins l’on se réveillerait avec l’envie de manger des aliments gras ou riches en glucides. Après avoir mangé des repas précis pendant quatre jours dans des conditions de sommeil à chaque fois différentes, des volontaires ont ensuite jeûné pendant une journée avant de pouvoir ingurgiter tout ce qui leur plaisait pendant les 2 derniers jours de l’expérience. Résultat, avec seulement 4 heures de sommeil par nuit, les volontaires avaient tendance à voir leur métabolisme ralentir et à vouloir consommer plus d’aliments de type pâtes ou crèmes au chocolat. Plusieurs coupables ont été identifiés : d’un côté le manque de sommeil récupérateur, de l’autre le manque de sommeil paradoxal. Rêver consomme des calories et étant donné que les cycles de sommeil paradoxal deviennent de plus en plus long après 6 heures de sommeil, se réveiller trop tôt nous empêcherait de brûler des calories (paradoxalement, les volontaires avaient cependant plus faim une fois éveillés). Si l’on rêve d’un énorme gâteau en pleine nuit, il ne devrait donc pas nous faire (autant) envie dans la journée.

90% d’entre nous ont fait au moins un cauchemar l’année dernière. Mais ceux qui jouent les oiseaux de nuit ont plus de chances de faire partie des 2 à 6% de personnes faisant des cauchemars toutes les semaines, estime une étude de l’université turque Yúzúncú Yil. Les habitudes de sommeil sont les principales responsables de ce phénomène : se coucher tard et se réveiller tard perturbe le rythme circadien. Le cortisol, aussi connu comme l’hormone du stress, est généralement présente dans notre corps à un taux élevé dans la matinée. Un phénomène qui vient perturber les couche-tard, encore au lit à ce moment de la journée, pendant leur sommeil paradoxal, donc en pleins rêves.

Bonne nouvelle, les cauchemars peuvent être bénéfiques à votre santé mentale. Ces rêves responsables de sueurs froides et /ou nocturnes nous permettent en fait d’être, une fois éveillés, plus sains d’esprit, estime Rosalind Cartwright, psychologie à la Rush University. Lorsqu’elle a étudié le cas de patients très stressés, elle a en effet découvert un paradoxe surprenant : les personnes déprimées font souvent des rêves agréables (mais aussi très courts) alors que les personnes plus résistantes font des rêves plus pénibles. Inconsciemment, rêver des conflits qui nous troublent nous aide à résoudre ce qui nous tourmente intérieurement au moment où nous en avons le plus besoin. C’est en partie comme cela que nous gérons nos émotions.

Les cauchemars qui ont lieu au cours d’une grossesse — le mauvais rêve classique au cours duquel la naissance est synonyme de traumatisme grave comme la peur de perdre, blesser ou rejeter le bébé — pourrait bien mener à moins de travail au moment de l’accouchement, d’après des chercheurs de l’université de Messine en Italie. Les mères souvent prises de ce type de cauchemars accoucheraient 80 minutes plus vite en moyenne que les autres futures mamans qui ne connaissent que rêves joyeux et apaisants. Elles seraient aussi moins nombreuses à être victimes de dépressions post-partum.

Vous avez vu votre ex dans la rue la semaine dernière alors comment se fait-il que vous en rêviez seulement maintenant ? Les évènements d’une journée réapparaissent souvent la nuit même dans nos rêves mais il arrive tout aussi régulièrement qu’ils y reviennent jusqu’à une semaine plus tard. C’est ce qu’on appelle le "dream-lag effect" : pendant le sommeil paradoxal, l’hippocampe met entre cinq et sept jours à transférer nos souvenirs dans la mémoire à long terme située dans le néocortex, a découvert une étude menée par Mark Blagrove de l’université de Swansea, au Royaume-Uni. Le "dream lag" permet aussi généralement aux souvenirs de s’adoucir, d’après les scientifiques. Ce qui signifie que si vous voyez votre ex aujourd’hui, le rêve que vous en aurez dans une semaine sera plus agréable que celui que vous aurez cette nuit.

Le sexe ne tient pas le rôle principal dans nos rêves. Loin de là ! D'après le psychologue William Domhoff, nous vivons surtout au cours de la nuit des conflits avec les autres. Aussi minime que soit la place qu'a le sexe dans nos rêves, on note cependant une différence entre hommes et femmes : le sexe s'invite dans 12% des rêves de la gente masculine contre seulement 4% pour la gente féminine.

Est-il possible d’interpréter les rêves ? Non

Depuis Freud, tout le monde en rêve. Malheureusement, ce n’est pas si simple… même si tous les dictionnaires d’interprétation des rêves tentent de faire croire l’inverse.

Nous sommes en effet très loin d’interpréter les rêves : même, savoir à quoi rêve une personne reste hasardeux. Dans une étude publiée dans Science en 2013, le chercheur Tomoyasu Horikawa de l’Université de Kyoto, au Japon, s’y est essayé par la technologie dite d’imagerie par résonance magnétique — qui consiste à observer l’activité du cerveau à un moment précis. En étudiant cette activité chez des dormeurs dans son laboratoire, et en leur demandant à quoi ils avaient rêvé, il a tenté d’associer des zones particulières du cerveau avec de grandes catégories de rêves (nourriture, animal, famille, etc.). Résultat : il a pu prédire dans 60 % des cas la catégorie à laquelle appartenaient les rêves. Mais il s’agit dans ce cas plus d’une lecture que d’une interprétation d’un rêve. Et même cette lecture reste encore vague.

Ce qu’on mange affecte les rêves ? Possible

L’excès de nourriture affecte la qualité de notre sommeil. Certains mets épicés, tout comme le chocolat, l’affecteraient aussi. Est-ce que cela pourrait aussi affecter les rêves ?

En 2015, une étude canadienne menée par Tore Nielsen de l’Université de Montréal, rapportait que 17,8 % des 382 étudiants interrogés soutenaient que la consommation de certains mets en soirée aurait affecté leurs rêves, les rendant généralement « étranges et dérangeants ». Le chercheur a avancé comme hypothèse que les aliments pourraient avoir eu une influence sur les métabolismes délicats ou chez ceux qui souffriraient d’intolérances digestives. En perturbant le sommeil et en multipliant les réveils, on augmente du coup la possibilité de se souvenir de nos rêves. Selon M Zadra, ce n’est donc pas que ces rêves sont plus étranges que la normale, c’est juste qu’on se souvient davantage de ceux-là.

Les amputés peuvent-ils rêver de leurs membres manquants ? Oui

Les amputés continuent parfois à éprouver dans la vie de tous les jours des sensations au niveau du membre manquant, comme si leur bras ou leur jambe était encore là. Un phénomène connu des scientifiques sous le nom de douleur du membre fantôme.

Mais qu’en est-il des rêves ? « Les personnes paralysées rêvent qu’elles marchent, confirme M. Zadra. Et les aveugles rêvent qu’ils voient », s’ils ont perdu ce sens après l’âge de 5 ou 6 ans. « Cela dépend en fait des circonstances et de leur âge au moment de la perte du membre. Souvent le corps demeure intact dans les rêves ».

La « sensation fantôme », cette impression que le membre est toujours présent, remonte aux écrits du chirurgien militaire français Ambroise Paré qui a rapporté de telles sensations chez les personnes amputées en 1554. Il existerait dans le cerveau une image-mémoire de l’ensemble du corps qui demeurerait inchangée même lorsque le corps est amputé.

Une enquête menée en 1977 auprès d’anciens combattants de 14 pays, tous amputés d’un membre, avait conclu que la moitié d’entre eux conservaient une image indemne de leur corps lorsqu’ils rêvent.

Les cauchemars servent-ils à quelque chose ? Incertain

Une étude du neurologue Matthew Walker, de l’Université Berkeley, a conclu que le cerveau avait la capacité de réduire le stress pendant le sommeil paradoxal. En protégeant les rêveurs contre les émotions trop vives liées aux souvenirs, les cauchemars pourraient ainsi servir de « thérapie inconsciente » contre les événements douloureux et traumatisants.

L’équipe d’Antonio Zadra s’est également penchée en 2014 sur les cauchemars et les mauvais rêves en demandant à 572 participants de tenir un journal de leurs rêves durant près d’un mois. Parmi les 10 000 rêves de toutes natures, les chercheurs ont pu analyser 253 cauchemars (avec réveil) et 431 mauvais rêves (sans réveil). Ils se sont rendu compte que les cauchemars possèdent un contenu émotionnel plus intense — agressions et conflits —, mais que près d’un sur cinq connaît une fin heureuse (22 %), encore plus pour les mauvais rêves (38 %).

Les cauchemars ont-ils une fonction ou sont-ils seulement un épiphénomène des activités cérébrales nocturnes ? « Je ne peux pas dire que les cauchemars ou les rêves sont utiles, soutient le chercheur Antonio Zadra. Le sommeil paradoxal joue un rôle important dans l’apprentissage et la régulation des émotions. Par contre, nous ne nous souvenons que d’une faible fraction de nos rêves issus des 52 000 heures de sommeil paradoxal de notre vie. S’ils ont vraiment une fonction utile, c’est d’une inefficacité colossale en regard de notre capacité à les oublier ».

Nous ne rêvons pas seulement lors du sommeil dit « paradoxal ». En bloquant par médication les mouvements rapides des yeux observés durant cette phase, les chercheurs ont réalisé, dans une étude réalisée en 2015, que même si l’on supprime le sommeil paradoxal, il est impossible d’empêcher le dormeur de rêver. Pour mieux comprendre comment nous rêvons, les chercheurs explorent deux pistes : la première consiste à cibler différents troubles neurologiques pour tenter de cerner la faculté de rêver. L’autre consiste à recueillir les récits des dormeurs. Il existe même une banque des rêves à l’Université de Santa Cruz, en Californie, qui rassemble plus de 20 000 récits.

