Marijuana: Leitao veut un partage équitable des revenus

ADVERTISEMENT

Le prix de vente de la marijuana devra être réaliste, estime le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, de passage à Ottawa lundi pour une rencontre bisannuelle avec ses homologues.

Les implications financières de la légalisation de la marijuana font partie des discussions.

"C'est clair qu'on va se retrouver avec un fardeau, a-t-il affirmé. Puisqu'on aborde cet enjeu-là du côté de la santé publique, nous allons devoir investir suffisamment dans des campagnes de prévention et dans des mesures de contrôle. Donc, c'est clair que ces mesures-là vont nous coûter de l'argent."

"On souhaite un partage équitable des revenus", a-t-il ajouté.

Sans avancer de chiffre, le ministre Leitao croit que les provinces devraient être en mesure d'imposer une taxe pour générer des revenus puisqu'elles assumeront les coûts de la distribution de ce produit.

Le montant d'une telle taxe devrait être similaire d'une province à l'autre, à son avis.

"Je ne sais pas si ça va être entièrement harmonisé, on verra bien. Mais on ne peut pas non plus être très différents les uns des autres", a-t-il dit.

"On a vu ce que ça a donné quand on avait des taxes sur le tabac qui étaient très différentes d'une province à l'autre", a-t-il ajouté.

Le gouvernement fédéral veut éviter une taxation trop lourde sur la marijuana qui risquerait d'alimenter le marché noir.

"À ce moment, on ne peut pas dire exactement le niveau de cette taxe, mais ce que je peux dire c'est qu'au début, au moins, ce sera nécessaire d'avoir une taxe très basse", a affirmé le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau.

Le gouvernement de l'Ontario veut qu'Ottawa absorbe le fardeau financier qu'il a imposé aux provinces, forcées d'implanter un réseau de distribution de marijuana.

"Nous demandons de l'équité et de la flexibilité dans le partage des revenus de la marijuana", a indiqué le ministre des Finances de l'Ontario, Charles Sousa.

"La population s'attend à ce que nous fournissions un encadrement adéquat et à ce que toute activité illégale soit réprimée", a-t-il ajouté.

Légalisation trop rapide?

Le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi en avril pour légaliser la marijuana à compter du 1er juillet 2018. Il reste donc environ un an aux provinces pour s'adapter.

"C'est précipité", a lâché le ministre des Finances du Manitoba, Cameron Friesen.

Il demande une extension au gouvernement fédéral. "Nous n'avons qu'une chance de bien faire les choses", a-t-il souligné.

Il est encore trop tôt, selon lui, pour décider du montant d'une éventuelle taxe sur la marijuana étant donné que les provinces ne savent pas encore combien la légalisation leur coûtera.

Cette taxe devra toutefois être assez élevée pour leur permettre d'absorber les coûts, a-t-il fait valoir.

Déséquilibre fiscal

Ottawa devrait laisser le champ libre au Québec pour taxer la marijuana comme bon lui semble, selon la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet.

"Pourquoi est-ce que les revenus devraient être retournés? À chaque fois qu'ils sont censés nous retourner des revenus, ou bien ils mettent des conditions, ou bien ils ne les retournent pas au complet et il faut toujours se battre", a-t-elle dit.

Elle croit que la légalisation de la marijuana accentuera le déséquilibre fiscal dont souffre déjà le Québec.

Close  La légalisation de la marijuana en bref sur  

Le gouvernement Trudeau a déposé jeudi, le 13 avril, un projet de loi afin de légaliser la marijuana au Canada. Il espère que la loi sera en vigueur dès juillet 2018, soit à temps pour la fête du Canada.

L'âge minimum légal pour consommer du cannabis sera de 18 ans, mais les provinces pourront hausser l'âge si elles le désirent.

Selon les ministres impliqués dans ce dossier, les profits engendrés par la vente de marijuana n'iront plus dans les poches des organisations criminelles et des gangs de rues, une fois qu'elle sera légale.

Parallèlement à la légalisation du cannabis, le fédéral veut modifier le Code criminel afin de resserrer la vis sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Les Canadiens pourront cultiver leur propre marijuana, à raison de quatre plants d'un mètre de hauteur maximum. Mais attention: il s'agit d'une limite par logement et non par personne!

Pour l'instant, il y a bien peu de réponses quant au prix qui sera demandé pour acheter de la marijuana légale et la taxation.

Le fédéral va aussi serrer la vis à ceux qui seraient tentés de donner ou de vendre du cannabis à des mineurs. Les infractions impliquant des jeunes sous l'âge légal pourraient être passibles de 14 ans de prison.

La législation proposée empêcherait également les compagnies d'offrir des produits qui pourraient être attrayants pour les jeunes, de vendre de la marijuana dans des machines distributrices ou encore de faire de la publicité pour leurs produits - à moins qu'elle soit inaccessible aux jeunes.

Le gouvernement fédéral rappelle que la marijuana est une drogue illégale jusqu'à ce que leur projet de loi reçoive la sanction royale. Et ce n'est pas encore gagné!  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter