Légalisation de la marijuana: pas question de repousser le calendrier

Le premier ministre Justin Trudeau a fermé la porte aux provinces qui espéraient obtenir un sursis pour la légalisation de la marijuana.

Le Manitoba avait demandé lundi le report de la date-butoir du 1er juillet 2018 dans le cadre de la rencontre des ministres des Finances, jugeant que le calendrier d'implantation est trop rapide.

"On a donné beaucoup de temps à tout le monde, a affirmé Justin Trudeau à l'entrée de la période des questions. On a travaillé depuis longtemps avec toutes les provinces, avec toutes les municipalités. On travaille sur un cadre législatif."

Le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi en avril pour légaliser la marijuana, ce qui laissait 15 mois aux provinces pour s'adapter. Il leur reste maintenant un an.

"C'est précipité", a lâché le ministre des Finances du Manitoba, Cameron Friesen, avant le début de la rencontre.

"Nous n'avons qu'une chance de bien faire les choses."

Les provinces veulent obtenir leur juste part des revenus qui seront générés par la vente de marijuana récréative puisque ce sont elles qui devront composer avec les enjeux liés à la distribution, la santé et la sécurité publique.