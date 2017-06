Ce vétéran du NPD a été le premier à se lancer dans la course. Peter Julian a été porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, de ressources naturelles et de finances. Le député fédéral de New Westminster-Burnaby en Colombie-Britannique parle français. Il a promis de faire campagne en s'opposant au projet Énergie Est.

La députée manitobaine Niki Ashton s'est lancée dans la course la veille de la Journée internationale des femmes. Mme Ashton est préoccupée par les questions qui touchent les jeunes, comme l'accès au marché du travail et aux études. Les conditions de vie des Autochtones et l’égalité entre les femmes et les hommes au Parlement figurent parmi ses priorités.