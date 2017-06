ADVERTISEMENT

Un Québécois a été déclaré coupable d'avoir tenté de quitter le pays pour participer aux activités d'un groupe terroriste.

Le juge Serge Delisle, de la Cour du Québec, a rendu sa décision lundi à Montréal, estimant que l'accusé avait manqué de crédibilité.

L'accusation relativement nouvelle avait été ajoutée au Code criminel en 2013 et prévoit une peine maximale de 10 ans de prison.

La Couronne accusait M. Habib d'avoir tenté de quitter le Canada pour se joindre à Daech (le groupe armé État islamique) en Syrie.

Les procureurs ont démontré que le jeune homme avait confié deux fois en 2016 à des agents infiltrés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qu'il voulait se rendre en Syrie pour participer aux activités de Daech. L'homme a été arrêté et accusé par la GRC en février 2016.

L'avocat de M. Habib plaidait de son côté que les autorités l'avaient contraint à faire ces aveux alors que l'accusé voulait seulement aller rejoindre sa femme et ses enfants quelque part au Moyen-Orient.

En mai, Ismaël Habib avait déjà été déclaré coupable d'un autre chef d'accusation dans cette affaire: celui d'avoir fourni de fausses informations pour obtenir un passeport. Pour cette infraction, il est passible d'une peine maximale de deux ans.

L'avocat de M. Habib, Charles Montpetit, a dit que son client semblait plutôt serein, même s'il pourrait être un peu "surpris et sous le choc".

Lyne Décarie, procureure de la Couronne, a pour sa part affirmé que la poursuite était "très satisfaite" de la décision du juge.

Seulement deux cas au Canada peuvent constituer une forme de jurisprudence quant à la peine qui sera imposée à M. Habib.

Me Montpetit n'a pas voulu s'avancer sur la peine qu'il demandera pour son client, mais il a rappelé que les autres décisions avaient mené à des peines de cinq et sept ans de prison.

"Il faut faire l'évaluation des situations et faire un parallèle avec M. Habib", a soutenu Me Montpetit, ajoutant que son client n'avait pas voulu faire des choses "mauvaises et néfastes ici au Canada".

"C'est quand même quelqu'un qui avait une motivation aussi personnelle qui doit aussi, je pense, avoir sa place dans la sentence", a-t-il dit, faisant référence à la famille qu'il aurait voulu aller rejoindre à l'étranger.

Pour sa part, Me Décarie n'a pas voulu se prononcer sur ce que la Couronne recommandera comme peine. "On verra (...) quand on reviendra, le 17 août, pour les représentations sur la peine", a-t-elle déclaré à sa sortie de la salle d'audience.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter