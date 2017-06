Acides gras saturés: 7 % Acides gras insaturés: 65 % Acides gras poly-insaturés: 28 % L'huile d'amande aide à réduire le taux de "mauvais" cholestérol. Elle est excellente pour la santé des os grâce à sa forte teneur en minéraux.

Acides gras saturés: 17 % Acides gras insaturés: 65 % Acides gras poly-insaturés: 18 % Surtout utilisée en cosmétique, l'huile d'avocat est aussi consommé. Très riche en protéines et en vitamines (A, B, C, D, E, H, K et PP). Très bonnes pour la protection de la peau, elle favorise aussi le transit intestinal.

Acides gras saturés: 7 % Acides gras insaturés: 82 % Acides gras poly-insaturés: 11 % Avec un fort taux d'acides gras insaturés, l'huile pressée à partir de la noisette est saine pour le cœur. Elle est un anti oxydant puissant et fait diminuer le taux de "mauvais" cholestérol. Ceci dit, elle est aussi très nutritive grâce au manganèse, cuivre, vitamine E, magnésium, fer, vitamine B1, phosphore, zinc, acide pantothénique(B5), vitamine B6 et folate(B9) qu'elle contient.

Acides gras saturés: 17 % Acides gras insaturés: 65 % Acides gras poly-insaturés: 28 % L'huile de lin a un effet équilibrant sur le plan hormonal, en plus de renforcer et de stimuler l'immunité. Appliquée sur la peau, elle traite les brûlures et les engelures, et contribue à la cicatrisation des plaies.

Acides gras saturés: 9 % Acides gras insaturés: 24 % Acides gras poly-insaturés: 67 % Avec un taux d'acides gras poly-insaturés très élevé, cette huile réduit le taux de mauvais cholestérol (LDL) et le taux de triglycérides. Elle est également une bonne source de vitamine E (protectrice contre le vieillissement de l'organisme) et de magnésium.

Acides gras saturés: 10 % Acides gras insaturés: 15 % Acides gras poly-insaturés: 75 % L'huile de graines de chanvre est idéale pour les vinaigrettes ou pour parfumer un plat après la cuisson. En raison de sa teneur en fragiles acides gras oméga-3, elle n'est pas adéquate pour la cuisson.

Acides gras saturés: 10 % Acides gras insaturés: 17 % Acides gras poly-insaturés: 73 % L'huile de pépins de raisin se distingue par sa teneur particulièrement élevée en acides gras mono et poly-insaturés, indispensables à l´organisme. Ses propriétés anti-cholestérol renforcent son rôle clé dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.