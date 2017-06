Cinq conseils et recettes pour déguster les fraises

INGRÉDIENTS 500 ml (2 tasses) de vin rouge québécois 180 ml (2/3 tasse) de sirop d'érable ou de miel 5 grains de poivre 1 clou de girofle 1 petit bâton de cannelle Le zeste d'un demi-citron Le zeste d'une demi-orange 450 g (1 lb) de fraises de l'île d'Orléans Feuilles de basilic grec pour décorer PRÉPARATION Porter le vin à ébullition avec le sucre, les épices et les zestes. Laisser frémir 5 minutes, puis laisser refroidir. Lorsque le liquide est refroidi, filtrer et réfrigérer. Équeuter les fraises, puis les couper en morceaux et les déposer dans le vin épicé froid. Servir dans de beaux verres à pied et décorer avec des feuilles de basilic grec.

INGRÉDIENTS 250 g de pétoncles des Îles-de-la-Madeleine 60 g de fraises 45 ml d’huile de basilic 15 ml de ciboulette 15 ml de jus de citron Sel PRÉPARATION Dénerver les pétoncles et les hacher en petits dés. Couper les fraises en petits dés. Mélanger les pétoncles avec les fraises et ajouter l’huile de basilic, la ciboulette ciselée et le jus de citron.

INGRÉDIENTS 1 kg de fraises 500 g de sucre PRÉPARATION Faire cuire les fraises avec le sucre à feu doux. Quand le jus des fraises est sorti, retirer les fraises et faire bouillir le jus. Remettre les fraises dans le jus et empoter. Note : il ne faut pas trop faire cuire les fraises pour en garder la saveur.

(tiré de La cuisine réfléchie, par Daniel Vézina, Éditions La Presse) Première étape : Eau de fraise et de rhubarbe INGRÉDIENTS 500 ml (2 tasses) de queues de fraises, coupées au couteau 500 ml (2 tasses) d’épluchures de rhubarbe, coupées en dés 625 ml (2 1/2 tasses) d’eau 375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d’érable ou de sucre PRÉPARATION Dans un récipient hermétique, mélanger tous les ingrédients et laisser macérer une journée au réfrigérateur. Filtrer le mélange et réserver le liquide au réfrigérateur. Deuxième étape : Sucettes glacées fraise et rhubarbe INGRÉDIENTS 500 ml (2 tasses) d’eau de fraise et de rhubarbe PRÉPARATION Verser l’eau de fraise et de rhubarbe dans les moules à sucettes et y placer les bâtons. Mettre au congélateur au minimum 12 heures. Démouler et servir aussitôt. Note : pour obtenir des sucettes d'un beau rouge vif, passer au mélangeur 250 g (1/2 lb) de fraises avec 60 g (2 oz) de sucre, puis ajouter la préparation à l'eau de fraise et de rhubarbe.

Des recettes estivales aux fraises du livre Complètement fraises

Des recettes d'Andrea Jourdan pour savourer la saison des fraises au maximum!

Ingrédients 1 c. à soupe de beurre (pour le moule) 85 g (1 tasse) de biscuits petit-beurre, écrasés 1 c. à café de muscade en poudre 3 c. à soupe de beurre fondu 125 ml (½ tasse) de confiture de fraises 2 c. à soupe de gélatine neutre en poudre 60 ml (¼ tasse) d’eau chaude 225 g (1 tasse) de fromage à la crème 250 g (1 tasse) de ricotta 1 ½ c. à café d’extrait de vanille 200 g (1 tasse) de sucre 250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 35 % 450 g (1 lb) de fraises fraîches, bien mûres et équeutées 110 g (½ tasse) de sucre brun 3 c. à soupe de jus de citron Garniture 12 fraises 2 c. à soupe de sucre glace Beurrer un moule à gâteau à charnière de 20 cm (8 po) de diamètre. Mélanger les biscuits écrasés, la muscade et le beurre fondu. Verser dans le fond du moule et presser avec les doigts pour couvrir le fond. Couvrir de confiture de fraises. Réfrigérer 30 minutes. Dans un petit bol, dissoudre la gélatine dans l’eau chaude. Au robot culinaire, mélanger le fromage à la crème, la ricotta, la vanille et le sucre, jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et crémeuse. Incorporer la gélatine dissoute. Dans un grand bol, fouetter la crème 35 % jusqu’à l’obtention de pics fermes. Incorporer délicatement la crème fouettée au mélange vanillé. Verser la moitié de cette préparation sur la croûte de biscuits. Réfrigérer. Au robot culinaire, réduire en purée les fraises, le sucre brun et le jus de citron. Passer la purée obtenue dans un tamis fin. Incorporer progressivement la purée tamisée au reste du mélange de crème. Verser lentement sur la préparation à la vanille. Réfrigérer au moins 3 heures. Démouler le cheesecake et le garnir de fraises. Saupoudrer de sucre glace et servir.

250 g (1 ½ tasse) de chocolat noir, en petits morceaux 250 ml (1 tasse) de crème 35 % 225 g (½ lb) de fraises bien mûres, équeutées 3 c. à soupe de sucre Bâtonnets de bois Placer 8 caissettes en papier dans le fond de moules à muffins profonds. Dans un grand bol en acier inoxydable placé sur une casserole d’eau frémissante, faire fondre le chocolat noir. Dans un grand bol, au batteur électrique, fouetter la crème 35 % jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. Au robot culinaire, réduire en purée les fraises et le sucre. Ajouter le chocolat fondu et mélanger. Verser ce mélange dans un grand bol. Incorporer délicatement la crème fouettée à l’aide d’une spatule. Répartir la préparation dans les moules. Placer un ou deux bâtonnets de bois au centre de chaque moule. Laisser prendre au congélateur au moins 4 heures avant de servir.

250 ml (1 tasse) de lait de coco (voir la note 1) 250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 35 % ½ c. à café d’extrait de vanille 1 pincée de sel 12 grosses fraises équeutées 6 jaunes d’œufs 6 c. à soupe de sucre + 4 c. à soupe (pour caraméliser) Préchauffer le four à 150 °C (300 °F). Dans une casserole, porter à ébullition le lait de coco, la crème, l’extrait de vanille et le sel. Retirer du feu et laisser refroidir -complètement. Filtrer le liquide dans un tamis, au-dessus d’un grand bol. Au robot culinaire, réduire les fraises en purée. Passer la purée dans un tamis placé au-dessus d’un grand bol. Ajouter à la purée tamisée les jaunes d’œufs et 6 c. à soupe de sucre. Mélanger au fouet jusqu’à ce que le mélange blanchisse et soit épais. Incorporer le mélange de lait de coco. Verser cette préparation dans des ramequins peu profonds (voir la note 2). Placer les ramequins dans un grand plat allant four. Verser de l’eau dans le plat, jusqu’à mi-hauteur des ramequins. Cuire au four 40 minutes. Retirer du four et laisser refroidir complètement. Couvrir ensuite de pellicule plastique. Réfrigérer au moins 3 heures. Pour caraméliser, au moment de servir, saupoudrer les crèmes de sucre. Déposer les ramequins sous le gril du four et cuire (à broil) environ 2 minutes (voir la note 3) ou jusqu’à ce que le sucre soit doré et craquant. Retirer du four et servir immédiatement.