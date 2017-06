Young runners in nature taking a break | Halfpoint via Getty Images

La course, c’est bien. Mais la course avec un côté ludique et gourmand, c’est encore mieux! Un peu partout sur la planète, des manifestations sportives permettent non seulement de tenir la forme, mais aussi de voir du pays et de déguster vins et produits locaux sans se prendre au sérieux.

En voici quelques-unes qui vous mettront l’eau à la bouche - au propre comme au figuré - en plus de donner envie aux plus paresseux de se remettre à l’entraînement sur-le-champs!

Half Corked Marathon, Osoyoos, Colombie-Britannique

Il ne s’agit pas ici d’un «vrai» demi-marathon, mais plutôt d’une course de 18 km à Osoyoos, dans la Vallée de l’Okanagan, au cours de laquelle les participants, dont la majorité sont costumés, alternent entre course, marche, dégustation de vin et autres spécialités régionales. Lors de la neuvième édition, qui s’est déroulée le 27 mai dernier, 39 vignobles ont pris part à l’aventure. De ce nombre, 16 offraient leurs produits pendant la course et les autres, de l’autre côté de la ligne d’arrivée.

À cause de la grande popularité de l’événement, les organisateurs doivent procéder à un tirage au sort pour déterminer qui seront les 1200 coureurs sur la ligne de départ puisque plus de 4000 personnes s’inscrivent pour faire partie de l’aventure. L’esprit de compétition est éliminé dès le départ puisque le temps n’est pas calculé. Non, l’objectif n’est pas d’arriver premier, mais bien de s’amuser tout en faisant du sport et en discutant avec les producteurs locaux et les autres participants.

Une manière franchement chouette de faire du tourisme dans cette région… et de trouver vin à ses papilles!

Marathon du Médoc, France

C’est sans doute le plus connu de tous les événements du genre, le Marathon du Médoc a inspiré de nombreuses autres régions du monde, notamment celle d’Osoyoos, au Canada. Le site Web donne le ton: un personnage de bande dessiné, bouteille à la main, déclare le marathon lancé en 1984 comme étant «le plus long au monde».

Se décrivant comme le premier véritable marathon à allier sport, dégustations, convivialité et déguisements, le défi attire jusqu’à 8500 coureurs chaque année, soit un peu plus de la moitié des curieux qui tentent d’entrer dans la course.

Différentes activités sont proposées pour ceux qui ont envie d’explorer le secteur plus en profondeur. On peut, par exemple, prendre le temps de visiter les châteaux lors de la Balade en Médoc.

Pour participer, les déguisements sont obligatoires. Thème de la 33e édition, qui aura lieu en septembre : «La musique en 33 tours».

Marathon international du Beaujolais, France

Le slogan de ce marathon, qui se tiendra l’automne prochain pour une treizième année? «Le marathon sans modération». Ici, trois courses sont proposées : marathon, demi-marathon et 13 kilomètres.

Classé parmi les 10 premiers marathons Français et dans le TOP 5 des courses les plus festives selon le site de l’événement, on peut s’attendre à une atmosphère survoltée pendant la course, mais aussi avant et après avec d’autres activités comme le pasta-party où 800 convives dansent et chantent en plus de faire le plein de glucides.

La Nuit du Marathon risque de venir à bout de l’énergie des plus motivés. Coureurs, accompagnants, bénévoles et organisateurs festoient jusqu’au bout de la nuit!

Napa Valley, Californie

Considéré comme une excellente course pour marathoniens débutants, le Napa Valley Marathon a lieu chaque année en mars depuis… 40 ans. Déclaré meilleure course de route au pays par le Road Runners Club of America, l’aventure permet de parcourir l’une des plus belles régions des États-Unis, de Calistoga jusqu’au centre-ville de Napa, en passant par Silverado.

Le nombre limite de participants est fixé à 2300 personnes, histoire que chacun puisse réellement profiter de l’expérience. Les participants ont six heures pour compléter le parcours.

Fait inusité, la femme et l’homme les plus rapides remportent chacun l’équivalent de leur poids en vin!

Circuit des courses gourmandes, Québec

Saviez-vous qu’une dizaine de courses gourmandes se déroulent au Québec entre février et novembre depuis 2013? Un site les regroupant permet même d’avoir un aperçu de chacune.

En juin, le Demi-Marathon des Vignobles accueille les coureurs à Saint-Paul-d’Abbotsford, en Montérégie. Des courses de 5, 10, 15, 21 et 30 km, ainsi qu’une de 1 km pour les 12 ans et moins sont au programme. Bien sûr, des dégustations sont offertes aux adultes.

Vous avez plutôt la dent sucrée? En octobre, quelques jours avant l’Halloween, la Candycourse de Laval fait courir les amateurs de bonbons sur une distance de 5 km au Centre de la nature.

Aussi de 5 km, la Chococourse attire pour sa part les accros de ce délice des dieux à Montréal en avril, alors que le Marathon des érables a lieu à la fin avril au Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie.

Si plusieurs courses gourmandes ne sont pas chronométrées, cette dernière l’est. Au choix : des parcours de 1 (pour les enfants), 5, 10, 15, 21, 30 ou 42 km. Tout le monde a droit à des sucreries en cours de route!

Qui a envie de courir maintenant?

