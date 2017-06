ADVERTISEMENT

Une scène on ne peut plus explicite. Alors que le bilan du terrible incendie qui a dévasté la Grenfell Tower, une tour d'habitations de 24 étages située dans l'ouest de Londres, ne cesse de s'alourdir, les informations qui parviennent au compte-gouttes renforcent chaque jour un peu plus le côté dramatique de la situation.

Comme on le voit dans la vidéo en tête d'article, une séquence montre ainsi la réaction de l'un des premiers équipages de pompiers à son arrivée sur place. Au fur et à mesure que leur véhicule se rapproche, les hommes réalisent l'ampleur de la catastrophe, se rendant progressivement compte qu'il s'agit d'un immeuble habité dans lequel le bilan et l'intervention risquent d'être terribles.

Selon les derniers chiffres livrés par la police londonienne ce 19 juin, 79 personnes ont péri ou sont présumées mortes dans l'incendie de la tour.

