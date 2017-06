ADVERTISEMENT

C'est une annonce surprenante et qui risque de vous plonger dans un profond état de nostalgie: une nouvelle console Atari va bientôt sortir. La société, à l'origine de Pong, le premier jeu vidéo populaire, a en effet confirmé être "de retour dans le marché" à VentureBeat, après une semaine de rumeurs. La dernière console fabriquée par la société, la Jaguar, date de plus de 20 ans.

Il y a pour autant peu de chances que cette console soit une concurrente frontale aux machines surpuissantes actuelles de Sony et Microsoft. Si Atari est aujourd'hui en bonne santé, elle a été rachetée en 2003 par l'éditeur français Infogrames et a tout juste échappé à la banqueroute en 2013. Fred Chesnais, le PDG de la société, n'a pas souhaité en dire plus, si ce n'est que la future Atari sera basée sur la "technologie PC".

Mais au vu de l'énigmatique teaser publié début juin (à voir en haut de l'article), il y a fort à parier que la société surfe sur la nostalgie et copie la bonne idée de Nintendo et de sa mini NES, permettant de jouer facilement aux premiers Mario et autres Zelda.

Les quelques images montrent en effet du bois et des rayures, qui ne sont pas sans rappeler l'Atari 2600. Sortie en 1977 aux Etats-Unis, c'est l'une des premières consoles de jeux vidéo à avoir connu un grand succès populaire, avant l'émergence de Nintendo et Sega.

L'entreprise propose de suivre le site ataribox.com pour en savoir plus...