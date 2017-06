Une personne a été arrêtée après qu'un véhicule a fauché plusieurs piétons dans la nuit de dimanche à lundi devant une mosquée à Londres, faisant "plusieurs blessés" parmi les fidèles selon le Conseil musulman du Royaume-Uni (MCB).

"La police a été appelée juste après 00H20 après le signalement qu'un véhicule était entré en collision avec des piétons", a précisé la police dans un communiqué. "Il y a un certain nombre de blessés" et "une personne a été arrêtée", selon la même source.

Le service des ambulances de Londres a de son côté annoncé avoir "envoyé plusieurs équipes sur un incident sur Seven Sisters Road".

"Une équipe spécialisée des ambulances volantes a également été envoyée", a ajouté ce service dans un communiqué.

Selon MCB, organisation représentative des musulmans britanniques, l'incident se serait déroulé devant une mosquée, située au nord-est de Londres.

"Nous avons été informés qu'une camionnette avait percuté des fidèles alors qu'ils quittaient la mosquée de Finsbury Park. Nos prières vont aux victimes," a-t-il tweeté.

Harun Khan, à la tête du MCB, a affirmé que le véhicule avait "intentionnellement" foncé sur les fidèles quittant la mosquée, toujours sur Twitter.

En pleine période de ramadan, les musulmans pratiquants se rendent à la mosquée après l'Iftar, la rupture du jeûne à la tombée de la nuit. Une prière a lieu aux alentours de minuit.

Trois attentats en trois mois

La mosquée de Finsbury Park était connue, au début des années 2000, pour être un haut lieu des militants islamistes de Londres qui venaient écouter les prêches enflammés d'Abou Hamza. Ce prêcheur égyptien, borgne et amputé des deux avant-bras, a été condamné à la prison à perpétuité en janvier 2015 aux Etats-Unis pour onze chefs d'inculpations liés à une prise d'otages et pour terrorisme.

La direction de la mosquée a depuis changé mais des lettres de menaces avaient été reçues après les attentats à Paris en novembre 2015.

"Horrible de voir des policiers faire des massages cardiaques à des gens allongés par terre en espérant désespérément les sauver", a écrit sur Twitter Cynthia Vanzella, témoin de la scène.

"Nous avons vu beaucoup de personnes crier et beaucoup de blessés", a déclaré à l'AFP David Robinson, 41 ans, un témoin arrivé sur les lieux après l'incident.

"Il semble que la mosquée était la cible", a-t-il ajouté.

Un autre témoin de 19 ans, qui n'a pas voulu décliner son nom, a dit avoir vu un "van blanc avec trois hommes à bord".

La police a coupé la circulation autour des lieux et dressé un cordon de sécurité.

Cet événement a lieu dans un climat d'extrême fébrilité, alors que le Royaume-Uni a été frappé par trois attentats en trois mois, dont deux impliquant des véhicules ayant fauché des piétons.

Le 22 mars, Khalid Masood, Britannique de 52 ans converti à l'islam et connu des services de police, avait fauché des piétons en lançant sa voiture de location sur le trottoir du pont de Westminster dans le centre de Londres, avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement. Cinq personnes avaient été tués.

Le 22 mai à Manchester, un attentat-suicide revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique avait fait 22 morts et une centaine de blessés à la sortie d'un concert de la pop-star américaine Ariana Grande. L'auteur, Salman Abadi était un Britannique de 22 ans d'origine libyenne.

Dans la nuit du 3 au 4 juin, trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé sur la foule sur le London Bridge, puis poignardé plusieurs personnes à Borough Market avant d'être abattus par la police. Huit personnes ont trouvé la mort dans cette attaque également revendiquée par l'EI.

Photos of #FinsburyPark mosque. Reports that a van drove into a crowd of people.. pic.twitter.com/HUy50avQCv

— Pamela Moore (@Pamela_Moore13) 19 juin 2017