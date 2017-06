L'Iran tire des missiles contre «des bases de terroristes» en Syrie

ADVERTISEMENT

Les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, ont annoncé avoir tiré dimanche une série de missiles depuis l'ouest de l'Iran contre "des bases de terroristes" dans la région de Deir Ezzor en Syrie, contrôlée essentiellement par le groupe Etat islamique (EI).

Ces tirs de missiles sont intervenus en "représailles" aux attentats perpétrés le 7 juin contre le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran, qui ont fait dix-sept morts et ont été revendiqués par l'EI, ont annoncé les Gardiens dans un communiqué publié sur leur site sepahnews.

L'Iran est engagé en Irak et en Syrie aux côtés des gouvernements de ces deux pays pour y combattre des groupes rebelles et jihadistes, dont l'EI. Mais c'est la première fois que des missiles sont tirés depuis le territoire iranien contre les groupes jihadistes en Syrie.

"Dans cette opération, des missiles de moyenne portée ont été tirées depuis les provinces de Kermanshah et du Kurdistan. Un grand nombre de terroristes ont été tués et leurs équipements et armes détruits", affirme le communiqué des Gardiens.

L'attaque visait "la base de commandement et de regroupement (...) des terroristes à Deir Ezzor dans l'est de la Syrie", ajoutent les Gardiens de la révolution.

Après le double attentat de Téhéran, les Gardiens avaient affirmé qu'ils "vengeraient le sang versé des innocents".

Close  Les photos de Jules Gauthier en Syrie sur  

Le quartier abandonné d'Al-Hamidiyeh, à Homs. Après presque trois ans de violents combats, la capitale de larévolution a été entièrement reprise aux mains des rebelles par l’armée syrienne en mai 2014. - Décembre 2015

Jeune fille à la sortie du centre communautaire de Rablah. Situé dans la région d’Al Qusayr, Rablah, ainsi que plusieurs villages environnants, a été rasé à 80 % par les bombardements et les combats d’avril 2013 entre l'armée et les rebelles. - Août 2015

Même si des combats ont lieu dans certaines banlieues de Damas, certains Syriens tentent d'oublier les affres de la guerre en allant s'amuser la nuit dans les clubs et les bars de la capitale. - Décembre 2013

Crucifix appartenant à un chrétien enrôlé dans les Forces de défense nationale, groupe paramilitaire loyaliste combattant aux côtés de l'armée syrienne arabe. - Décembre 2013

Membres de la police syrienne dans les rues de Damas. - Décembre 2013

Messe dominicale à Qara, village chrétien situé dans la région du Qalamoun, non loin du Liban. Repris par l'armée syrienne aux mains des rebelles en novembre 2013, le bourg se trouve aujourd'hui menacé par les djihadistes du groupe État islamique, positionnés près de là. - Décembre 2015

Malgré le grand danger que représentent les bombardements aux mortiers, le souk Al-Hamidiyeh, situé dans la vieille ville de Damas, ne désemplit pas depuis le début du conflit. - Décembre 2015

À Lattaquié, fief du régime de Bachar Al-Assad sur la côte méditerranéenne, la population essaie de continuer à vivre normalement, tandis que les combats entre l'armée gouvernementale et les rebelles font toujours rage dans les montagnes de cette province. - Août 2015

Le père Imad dans les ruines de l’archevêché grec melkite, situé dans la vieille ville d’Alep, à quelques mètres à peine de la ligne de front. Originaire de Sidon, au Liban, le père Imad a perdu un œil lors du bombardement de l’archevêché, en avril 2014, par les rebelles. - Août 2015

À Homs, deux hommes se promènent dans le souk Al-Atik, situé dans la vieille ville. Pillé et incendié dès le début du conflit, le grand souk est aujourd'hui à l'abandon; son toit, criblé de traces de la guerre. - Décembre 2015  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter