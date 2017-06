Alerte de tornade dans Lanaudière

ADVERTISEMENT

Environnement Canada émet une alerte de tornade pour les secteurs de Berthierville, Saint-Gabriel-de-Brandon, Rawdon et Joliette, dans Lanaudière.

À 14 h 48, les météorologues surveillent un orage violent qui pourrait produire une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroit sont également possibles.

Le radar Doppler montre un orage pouvant produire une tornade à l’est de Rawdon. Selon Environnement Canada, un entonnoir nuageux a été observé avec cet orage.

Environnement Canada rappelle aux citoyens de se mettre immédiatement à l’abri si un tel phénomène météorologique s’approche. « Si vous entendez un bruit de grondement ou si vous voyez un nuage en entonnoir, des débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, ou tout phénomène météorologique menaçant qui s'approche, abritez-vous immédiatement », indique le communiqué.

On rappelle également aux citoyens de se réfugier dans la pièce située à l'étage le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs.

L'agence fédérale avait également émis une veille de tornade pour le secteur de Gatineau et d'Ottawa, ce matin.

