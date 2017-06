Francois Lacasse via Getty Images

Le Canadien a dévoilé sa liste de protection en prévision du repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas, dimanche matin, mais Tomas Plekanec, Alexei Emelin, Torrey Mitchell et Charles Hudon n'y figurent pas, notamment, en plus des joueurs autonomes sans compensation Andrei Markov et Alexander Radulov.

Le Tricolore a opté pour la formule 7-3-1, et il a donc choisi de protéger les attaquants Paul Byron, Phillip Danault, Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher, Max Pacioretty et Andrew Shaw. Les Golden Knights ne pourront également réclamer les défenseurs Jordie Benn, Jeff Petry et Shea Weber, ainsi que le gardien Carey Price.

Les trente équipes de la LNH ont soumis leur liste de protection

à 17h samedi, et elles ont été rendues publiques à 10h30 dimanche. Elles devaient initialement être disponibles à compter de 10h, mais un problème, d'une nature indéterminée, a retardé leur dévoilement de 30 minutes.

Le repêchage d'expansion des Golden Knights, la 31e équipe à se joindre à la LNH, aura lieu le 21 juin.

Voici la liste complète :

Max Pacioretty

Paul Byron

Jonathan Drouin

Phillip Danault

Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk

Andrew Shaw

Jordie Benn

Jeff Petry

Shea Weber

Carey Price

