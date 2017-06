ADVERTISEMENT

"Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré"... n'en est plus une! Un jeune artiste californien s'est amusé à donner une apparence humaine à Bob et son ami Patrick. Et le résultat est pour le moins surprenant.

Miguel Vasquez, 21 ans, est un jeune sculpteur spécialisé dans la réalisation en 3D. Et il a une obsession: transformer les personnages de fiction en une version plus réaliste, comme il l'a confié à nos confrères du HuffPost américain. Alors en avril dernier, il s'est attaqué à un incontournable de la culture populaire des années 90: Bob l'éponge et son ami Patrick l'étoile de mer, qu'il a réalisés à l'aide d'un logiciel de sculpture en 3D.

C'est sa passion pour les personnages animés "réalistes" qui l'a conduit à se lancer dans des recherches aussi surprenantes que "Homer Simpson dans la vraie vie" ou alors "Bob l'éponge forme humaine" sur Internet. Mais le résultat n'était jamais à la hauteur de ses attentes. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même...

L'artiste a cependant un petit regret: "Au début, je voulais faire des boutons à la place des trous sur le visage de Bob l'éponge, puisqu'il est représenté comme un humain. Mais finalement, je l'ai fait avec des trous."

Le jeune homme a ensuite posté ses créations sur le site ArtStation, provoquant des réactions pour le moins partagées. Ainsi, si certains ont salué son travail graphique et sa créativité, d'autres ont été surpris de voir Bob et Patrick à ce point changés.

idk what's going on but i need a hug from my mom https://t.co/zHgo6aevpX — sarah b (@sarahbowman12) June 15, 2017

"Je ne sais pas ce qu'il se passe mais j'ai besoin que ma mère me fasse un câlin"

Mais pour Miguel Vasquez, l'objectif est atteint. Il a en effet confié au HuffPost américain que le projet était justement conçu pour s'amuser et qu'effrayer les gens "faisait partie du plan". Mission plus que réussie!