OPÉRATION ANTIDROGUE DU SPVM : UNE SAISIE DE PLUS DE

2 500 000$



Hier, le Module crimes de violence des Services partagés des enquêtes Sud a mené une opération antidrogue qui a permis une saisie importante de stupéfiants. Entre autres, 160 000 $ en argent comptant ont été saisis, ainsi que 50 kg de poudre de méthamphétamine qui, lorsque converti, équivaut à plus de 500 000 comprimés d’une valeur minimale de 2 500 000 $. De plus, 4 suspects reliés au crime organisé ont été arrêtés lors des perquisitions. Ceux-ci devraient comparaître à la Cour aujourd’hui.



Cette opération a débuté alors que le SPVM a reçu de l’information en avril 2017 voulant qu’un réseau de trafiquants de stupéfiants vende activement de l’héroïne, de la cocaïne et du fentanyl.



Le SPVM tient à remercier tous les enquêteurs qui ont participé à cette opération, ainsi que la Sûreté du Québec, la Sûreté municipale de Trois-Rivières et le Service de police de l’agglomération de Longueuil qui ont collaboré avec nous.

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo du commandant Mustaky Jean de la Division Sud du SPVM.

Publié par Service de police de la Ville de Montréal - SPVM sur 16 juin 2017