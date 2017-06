ADVERTISEMENT

Le premier ministre Philippe Couillard a repoussé une fois de plus, vendredi, l'idée de procéder dans les prochaines semaines à un remaniement de son équipe.

En point de presse, en marge du bilan de la session parlementaire, qui a pris fin vendredi, M. Couillard n'a pas paru pressé de rebrasser les cartes, à un an de la prochaine campagne électorale.

Il a réaffirmé qu'il souhaitait toujours des façons d'améliorer son équipe, mais que ce ne serait pas à court terme.

Le premier ministre pourrait privilégier un remaniement à la fin du mois d'août, soit un peu avant la prochaine rentrée parlementaire, le 19 septembre.

Il a dit maintes fois dans le passé et il l'a répété encore vendredi qu'il souhaitait faire en sorte que le conseil des ministres compte un plus grand nombre de femmes et de jeunes.

M. Couillard a dit que son gouvernement avait mis le Québec sur la bonne voie, ayant fait le ménage des finances publiques et ayant fait en sorte de créer un climat économique favorable, entraînant un taux de chômage record de seulement 6 pour cent.

Il s'est dit fier de constater que son gouvernement avait réalisé un pourcentage très élevé des engagements pris par sa formation politique en 2014.

L'automne prochain, parmi les projets sur la table, le gouvernement présentera un plan de lutte à la pauvreté, prévoyant sortir 100 000 personnes de la pauvreté.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter