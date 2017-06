L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl est mort

L'acteur américain Adam West est décédé le 9 juin à l'âge de 88 ans des suites d'une leucémie. Il est connu pour avoir interprété le célèbre personnage de Batman dans la série du même nom dans les années 1960.

L'actrice américaine Glenne Headly est le 8 juin décédée à l'âge de 62 ans. Elle est connue du grand public pour ses rôles dans Les Experts, Dick Tracy ou Urgences. La comédienne accède à la célébrité avec la série Lonesome Dove, diffusée en 1989, qui lui vaut une nomination aux Emmy Awards.

L'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega est décédé le 29 mai à 83 ans. Il purgeait trois peines de 20 ans de réclusion chacune pour la disparition d'opposants politiques sous son régime. Il a aussi été condamné pour trafic de drogues et blanchiment d'argent. Manuel Noriega a travaillé pour les services secrets de la CIA avant de diriger le Panama de 1983 à 1989.

Gregg Allman, le légendaire organiste et chanteur du Allman Brothers Band, est décédé à l'âge de 69 ans. Le musicien a rendu la vie le 27 mai à son domicile à Savannah, en Géorgie aux États-Unis. Des chansons comme Whipping Post, Ramblin' Man et Midnight Rider ont contribué à l'essor du «rock sudiste». Le Allman Brothers Band a ouvert la voie à des groupes aussi importants que Lynyrd Skynyrd et le Marshall Tucker Band.

La comédienne Nicole Leblanc est décédée le 23 mai à l’âge de 75 ans. La grande dame de la télévision et du théâtre québécois a interprété plusieurs rôles féminins marquants au cours de sa carrière. Elle a entre autres incarné la célèbre Rose-Anna dans le téléroman Le Temps d'une paix et Bella dans Cormoran.

Le fondateur de Fox News, Roger Ailes, est mort le 18 mai à l'âge de 77 ans. Vétéran des médias, homme d'influence, le républicain a créé la chaîne Fox News en 1996 à la demande du patron du réseau Fox et du groupe de médias News Corp, Rupert Murdoch. Il a été forcé de démissionner de la direction de la chaîne en juillet 2016 en raison d'accusations répétées de harcèlement sexuel.

Le musicien rock Chris Cornell, co-fondateur de la formation Soundgarden, a été trouvé mort le 17 mai à Detroit; il était âgé de 52 ans. Chris Cornell a été un grand nom de la musique grunge américaine ayant émergé dans les années 1990. En plus de sa production en tant qu'artiste solo avec quatre albums, il a également fait partie du groupe Audioslave de 2001 à 2007.

L’acteur et chanteur américain Michael Parks est décédé le 10 mai à l’âge de 77 ans. Au cours de sa prolifique carrière, Parks a notamment tenu des rôles dans la série Twin Peaks, ainsi que dans les films Kill Bill, From Dusk Till Dawn, Tusk, Argo, Django Unchained et Red State.

Roberto Concina, plus connu sous le nom de Robert Miles, est décédé le 9 mai à 47 ans à Ibiza des suites d'une maladie. DJ et producteur de musique italien, il s'était fait connaître dans le monde entier avec Children, sorti en 1995.

Le comédien Paul Hébert, originaire de Thetford Mines, est décédé à l'âge de 92 ans. Il est l’un des fondateurs du Théâtre du Trident et en fut le premier directeur artistique de 1971 à 1978. Paul Hébert s'est fait connaître dans plusieurs rôles au petit comme au grand écran en participant à de nombreuses oeuvres, dont Le Temps d'une Paix dans les années 1980, qui ont marqué l'histoire culturelle du Québec.

Le réalisateur, scénariste et producteur américain Jonathan Demme est décédé le 26 avril à l'âge de 73 ans. Le cinéaste a entre autres réalisé les films Le Silence des agneaux, qui lui a permis de remporter l'Oscar du meilleur film en 1992, et Philadelphia.

L'acteur, humoriste et écrivain américain Charlie Murphy est décédé le 12 avril à l'âge de 57 ans après avoir perdu sa bataille contre la leucémie. Le frère d'Eddie Murphy est connu pour sa participation à l'émission humoristique Chappelle's Show.

Le guitariste américain J. Geils est décédé le 11 avril à l'âge de 71 ans. Il a été le leader du groupe The J. Geils Band, derrière le succès Centerfold sorti en 1981.

L'ingénieur et fabricant japonais Ikutaro Kakehashi est décédé le 1er avril 2017 à l'âge de 87 ans. Il est le fondateur de l'entreprise d’instruments de musique Roland, créatrice de nombreux synthétiseurs et de boîtes à rythmes utilisés partout dans le monde.

La comédienne Janine Sutto est décédée le 28 mars à l'âge de 95 ans. Figure incontournable du paysage culturel québécois, Janine Sutto aura joué dans plus d'une centaine de pièces au cours de sa longue et fructueuse carrière, du théâtre classique au théâtre d'été. La comédienne a aussi joué dans de nombreux téléromans, dont Les belles histoires des Pays-d’en-haut et Symphorien, et fait une vingtaine d'apparitions au cinéma.

L'acteur québécois Benoît Girard s'est éteint à l'âge de 85 ans, le 26 mars. Né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, le 26 janvier 1932, Benoît Girard a tenu plus de 200 rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision en près de 60 ans de carrière.

Un des leaders les plus tristement célèbres de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), Martin McGuiness, est décédé le 21 mars à l'âge de 66 ans.

David Rockefeller, puissant banquier, philanthrope et dernier petit-fils de John Rockefeller à l'origine de l'une des plus puissantes dynasties américaines, est mort le 20 mars à l'âge de 101 ans.

La chorégraphe américaine Trisha Brown, grande figure de la danse contemporaine, est décédée le 18 mars au Texas à l'âge de 80 ans, a annoncé lundi la compagnie qui porte son nom.

Le guitariste, chanteur et auteur-compositeur âgé de 90 ans est mort à son domicile, le 18 mars, selon la police du comté de St-Charles qui a été dépêchée pour une urgence médicale vers 12 h 30. L'homme n'a pas pu être réanimé et son décès a été déclaré à 13 h 26. Charles Edward Anderson Berry Sr. a notamment composé le célèbre Go, Johnny Go.

L'auteur-compositeur-interprète Luc Cousineau, qui a connu le succès dans les années 70 avec la chanson «Vivre en amour», est décédé le 6 mars en Estrie.

S'il a enregistré neuf albums, il était surtout connu pour son titre «I'll Be Your Everything». Tommy Page est décédé le vendredi 3 mars à New York, a annoncé Denise Warner, directrice de la rédaction de Billboard.com où l'ex-pop star travaillait en tant qu'éditeur depuis 2011. D'après plusieurs de ses amis, le chanteur se serait suicidé.

L'ancien président haïtien René Préval est décédé le 3 mars d'un accident cardio-vasculaire à l'âge de 74 ans, le président Jovenel Moïse regrettant la disparition d'un "digne fils d'Haïti".

Bill Paxton, acteur charismatique et prolifique dont les multiples rôles mémorables incluent un astronaute dans "Apollo 13" et un chasseur de trésor dans "Titanic", est mort le 26 février de complications à la suite d'une opération. Il était âgé de 61 ans.

L'homme le plus grand du Royaume-Uni, Neil Fingleton, acteur de la série à succès Game of Thrones, est mort le 25 février à l'âge de 36 ans.

Le 15 février 2017, Stuart McLean, qui animait l'émission de radio The Vinyl Cafe à CBC, est décédé à l'âge de 68 ans. L’auteur, journaliste émérite et humoriste est mort des suites d’un mélanome.

Richard Hatch, qui interprétait le capitaine Apollo dans la série Battlestar Galactica (1978-1979), est mort à 71 ans d'un cancer du pancréas, à Los Angeles, le 7 février.

Le 25 janvier, l'actrice Mary Tyler Moore, vedette de deux comédies de situation extrêmement populaires aux États-Unis, est morte à l'âge de 80 ans. Mary Tyler Moore avait connu la célébrité dans les années 1960 à la télévision en interprétant la femme de Dick Van Dyke dans la comédie de situation éponyme.

Le 25 janvier, l'ancien sénateur Marcel Prud'homme, reconnu pour son franc-parler et sa défense de la cause palestinienne, est décédé à l'âge de 82 ans.

Le 25 janvier, l'acteur britannique John Hurt est mort à l'âge de 77 ans. Hurt était surtout connu pour le film Elephant Man et pour avoir joué le fabricant de baguettes magiques Ollivander dans la série Harry Potter.

L'énigmatique musicien nigérian William Onyeabor, pionnier de la musique électro-funk récemment réédité, est décédé à l'âge de 70 ans, le 16 janvier.

Andréanne Sasseville est décédée, le 10 janvier, après une longue lutte contre le cancer du sein, à tout juste 41 ans. L'animatrice s'est particulièrement fait connaître pour son implication chez Musique Plus et surtout, chez SiriusXM.

Le psychanalyste, auteur et chroniqueur Guy Corneau est mort à l'âge de 65 ans, près de deux semaines après la mort de sa soeur, la peintre Johanne Corno. Il est mort le 5 janvier.

L'ancien député et ministre fédéral Yvon Dupuis est décédé. Il avait 90 ans. Il s'est éteint le 1er janvier dernier à Longueuil. Yvon Dupuis est élu député provincial sous la bannière libérale à l'âge de seulement 25 ans dans l'ancienne circonscription de Montréal-Sainte-Marie, en 1952.