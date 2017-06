ADVERTISEMENT

Ce jeudi 15 juin se déroulait le cocktail officiel pour l'ouverture de la nouvelle brasserie d'inspiration asiatique: Kozu. Notre photograpge était de la partie pour immortaliser des styles dans le coup!

Comme l'écrivait notre journaliste Philippe Lépine, le Kozu est une très chouette brasserie d’inspiration asiatique vient tout juste de s’installer sur le Plateau Mont-Royal, dans le local laissé vacant par le Rachel Rachel.

Le magnifique décor scandinave chic où marbre et chêne blanc cohabitent est signé Amlyne Phillips qui compte entre autres à son actif le Kampai Garden, le Jatoba et le Mayfair. On promet une ambiance feutrée, confortable et festive.

En cuisine, on retrouve le chef Olivier Vigneault du Jatoba qui signe un menu d’inspiration chinoise et japonaise. On conseille de partager des plats pour goûter à tout, en n’oubliant surtout pas de commander la morue noire.

On s’y précipite dès qu’on peut!

