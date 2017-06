Une initiative personnelle de fonctionnaires ralentit les travaux du nouveau pont Champlain

Une « initiative personnelle » de deux ingénieurs du ministère des Transports (MTQ), responsables de l'octroi des permis permettant de transporter les poutres et les caissons en acier, a entraîné plusieurs semaines de ralentissement sur le chantier du nouveau pont Champlain, a appris Radio-Canada.

Un texte de Bahador Zabihiyan et Jean-Sébastien Cloutier

Depuis 25 ans, le MTQ utilise un système de points pour octroyer les permis permettant de transporter des cargaisons atypiques sur les routes québécoises.

Sans en parler à leur supérieur, deux ingénieurs du MTQ ont décidé de changer certaines règles permettant le transport des pièces hors-norme servant notamment à la construction du nouveau pont Champlain.

«De leur propre chef, ils ont changé les paramètres. Ça a donné des recommandations très très restrictives et donc des refus de permis. Lorsque le ministère s’en est rendu compte, tout de suite, on a stoppé cette façon de faire, on est revenu aux anciens paramètres.» - Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ